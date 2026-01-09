我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州數百民眾示威 與聯邦幹員街頭推擠衝突 11人遭逮捕

「哈米尼去死」伊朗反政府抗議延燒 全國斷網恐成鎮壓前奏

南加郊狼出沒進入高峰期 如何防範？

記者邵敏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南加郊狼接下來幾個月可能愈來愈多，因為繁殖期來了。（取自Huntington Beach警察局）
南加郊狼接下來幾個月可能愈來愈多，因為繁殖期來了。（取自Huntington Beach警察局）

南加郊狼甚多，不少華人曾目睹郊狼出現在大街小巷、公園景區、甚至自家門口或後院，並與郊狼鬥智鬥勇。這些看上去體型不大的動物，對幼童、小型寵物有危及生命的攻擊性。警局發布通告指出，接下來幾個月，郊狼可能愈來愈多，提醒居民注意防範。

據KTLA等媒體綜合報導， 又到一年中郊狼出沒增加的時節。官方指出，人們可能會在南加許多地區看到郊狼頻繁出沒，原因並不意外，因為郊狼繁殖期通常從1月下旬持續到3月。了解郊狼的習性，可幫助居民和寵物主人提前做好相關準備。

橙縣漢庭頓灘市（Huntington Beach）警局發布通告指出，接下來一段時間，成年郊狼將會長途跋涉，尋找配偶和食物來源，導致目擊郊狼事件增多。據悉，該市碼頭附近，曾發生郊狼襲擊幼兒事件。事發在2022年4月，就在郊狼交配季節後不久的一個晚上，一戶家庭在碼頭附近散步時，2歲女童遭郊狼襲擊。郊狼當時咬傷並撲倒女童，所幸傷勢並無生命危險。漢庭頓灘警方接到報案後趕到現場，發現附近有兩隻郊狼並將其射殺。同年，該市頒布「郊狼管理計畫」，幫助社區居民如何安全與郊狼共存。

洛杉磯縣聖蓋博谷華人區，郊狼同樣出沒頻繁，許多華人目擊這種動物成群、或單獨出現。華人曾女士幾年前剛搬到聖瑪利諾（San Marino）定居時，早晨散步時就看到五、六隻郊狼在居民區成群遊蕩，當時她還不知道這就是當地盛產的「狼」，以為是流浪狗。亞凱迪亞居民Amy表示，在該市的孔雀園景區內，也曾見過郊狼出沒，當時年幼的女兒就在身邊，非常恐懼。華人莫女士指出，郊狼曾在家門口與寵物貓對視，她鬥智鬥勇嚇跑郊狼，但後者多次返回，不堪其擾。

相關報導指出，郊狼原產地就在加州，它們捕食範圍甚廣，包括老鼠、田鼠和地鼠等小動物。漢庭頓灘市當局表示，嚙齒動物是郊狼捕食的主要目標，透過捕食，郊狼能幫助控制這些動物的數量，其中許多被視為對人類有害；但不幸的是，郊狼也追逐小型寵物甚至兒童，並可能被寵物食品、未妥善處理的堆肥或垃圾、以及掉落的水果吸引到社區附近。

防範郊狼，官方建議民眾可採取這些措施，包括修剪形成藏匿處和庇護所的植被；及時採收成熟或掉落的蔬菜、水果；清理家庭垃圾，並蓋緊垃圾桶蓋；垃圾清運日前，可將垃圾存放在車庫或安全建築內。

對可能受到郊狼攻擊的寵物，當局敦促主人不要將小型狗單獨留在室外。外出時，可用6英尺或更短的牽引繩拴好小型狗；在自家院內，與寵物狗保持6英尺內的距離。因為郊狼可能將超過6英尺牽引繩約束的狗，視為無人看管的寵物。此外，郊狼繁殖、頻繁出沒期間，盡量讓寵物待在室內，外出時陪同或使用牽引繩、背帶約束。當局還指出，不要隨意投喂流浪貓，因為室外寵物食品可能吸引郊狼到訪。

居民如需更多信息，可參閱「郊狼管理計畫」，網址：https://cms3.revize.com/revize/huntingtonbeachca/Documents/Service/Coyote%20Information/Coyote-Management-Plan-2022.pdf

寵物 華人 南加

上一則

專門行騙美國長者 台男入境加州被逮捕 被控4重罪

下一則

南加2寶可夢卡搶案 損失逾30萬元

延伸閱讀

南加即將出現更多郊狼 背後原因何在？華人鬥智鬥勇

南加即將出現更多郊狼 背後原因何在？華人鬥智鬥勇
黑龍江景區秀3米高「冰封魚牆」 網調侃：服「冰」役

黑龍江景區秀3米高「冰封魚牆」 網調侃：服「冰」役
新年沒看到日出…武漢景區寵遊客 摩天輪「爆改」變太陽

新年沒看到日出…武漢景區寵遊客 摩天輪「爆改」變太陽
爬泰山有新利器 景區引進「爬樓機」網：整兩個抬轎的吧

爬泰山有新利器 景區引進「爬樓機」網：整兩個抬轎的吧
四川景區月薪5萬招「腹肌陪滑官」 身高185、會公主抱

四川景區月薪5萬招「腹肌陪滑官」 身高185、會公主抱
變相增收？少林景區5公里接駁收50元 網：比打車還貴

變相增收？少林景區5公里接駁收50元 網：比打車還貴

熱門新聞

U-Haul近日公布最新的年度「成長指數」（Growth Index）報告，主要依據各州「單程租賃」搬家卡車、拖車或U-Box搬家貨櫃的客戶淨流入或淨流出情況進行排名。（U-Haul官網截圖）

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

2026-01-07 16:50
一名台灣年輕女子免簽入境作卡拉ok陪唱，遭海關遣返。示意圖。（由ChatGPT製作）

貌美台女免簽來美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

2026-01-07 20:06
高薪招聘，卻不問工作背景、教育學歷，很多是詐騙。示意圖。（取材自Unsplash.com）

華人「富婆求子」？ 高薪招聘每小時500美元、無需經驗

2026-01-02 20:44
好市多上架榴槤餅，成為很多華人的新寵。（記者邵敏／攝影）

好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購

2026-01-05 21:31
本次行動為期6小時，蒙市警局偵探組、NET小組及自行車巡邏警力共同參與。（蒙市警局Instagram）

華人聚居區好市多、家得寶多人「零元購」 下場慘了

2026-01-05 19:14
ICE突襲加州中央海岸，抓捕上百人。此為ICE抓捕圖，並非此次行動。（ICE官網）

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

2026-01-05 15:01

超人氣

更多 >
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
涉國際詐騙 台男入境加州落網

涉國際詐騙 台男入境加州落網
劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生
冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課
委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低