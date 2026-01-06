我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普二度執政後財富大增 淨資產從39億增加到73億

黃仁勳CES發表自駕AI、超級晶片 演講3大亮點一次看

涉策畫新年爆炸案 4嫌中3人不認罪

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
本案中的四名嫌疑人，三人不認罪。(路透)
本案中的四名嫌疑人，三人不認罪。(路透)

城市新聞網報導，兩名被指控極端組織成員的嫌犯：30歲，住在南洛杉磯卡羅（Audrey Carroll）及32歲，托倫斯的佩吉（Zachary Aaron Page），5日在洛杉磯聯邦法院出庭，對涉嫌在南加州策畫於跨年夜發動協同爆炸襲擊的指控拒不認罪。這起包括一名華裔涉嫌的陰謀已於數周前遭相關單位成功挫敗。

上述二人被指控共謀使用大規模殺傷性武器、企圖提供物質支援予恐怖分子，及持有未登記槍械等。根據美國檢察官辦公室（U.S. Attorney's Office），若罪名成立，兩人最高可能面臨終身監禁。

第三名被告，住在格蘭岱、英文名Tina的41歲華裔賴辰婷（Chen-Ting Lai，音譯），已於2日對上述後兩項指控不認罪；第四名涉嫌成員，24歲，居住南洛杉磯的加菲爾（Dante James Anthony-Gaffield），預計本月20日出庭。該案預計2月17日開庭審理。

根據起訴書，四名被告皆為「龜島解放陣線」（Turtle Island Liberation Front，TILF）組織成員，該組織是一個反資本主義、反以色列、反政府團體。聯邦檢察官指出，這些人同時隸屬卡羅形容的「激進派」（radical）成員，該派系使用一個「黑蓮花之令」（Order of the Black Lotus）加密通訊群組溝通。

第一助理聯邦檢察官艾薩利（Bill Essayli）表示，2025年12月12日，這四人在莫哈維沙漠（Mojave Desert）遭FBI現場逮捕，當時他們正從車內卸下製造炸彈的材料，準備製造和測試即將用於區域內協同攻擊的爆裂物。檢方指出，卡羅於11月間疑似手寫一分長達八頁文件，詳述一項計畫，目標是在南加州多家企業放置裝有爆裂物裝置的背包，於12月31日同時引爆。

「龜島解放陣線」成員日前遭逮捕，該組織是反資本主義和反政府團體。圖為其標語。(F...
「龜島解放陣線」成員日前遭逮捕，該組織是反資本主義和反政府團體。圖為其標語。(FBI提供)

洛杉磯 加州 南加

上一則

好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購

下一則

蒙市警聯合好市多 打擊零元購有成

延伸閱讀

加州女靠出租自家後院泳池 月收最高達7萬美元

加州女靠出租自家後院泳池 月收最高達7萬美元
華人聚居區好市多、家得寶多人「零元購」 下場慘了

華人聚居區好市多、家得寶多人「零元購」 下場慘了
場邊人語／季後賽程 卡位謀成

場邊人語／季後賽程 卡位謀成
目睹跨年蹦迪吸大麻「嗨過頭」 華人留學生嚇傻

目睹跨年蹦迪吸大麻「嗨過頭」 華人留學生嚇傻
新年連日雨量破紀錄 氣象局：7日將轉晴

新年連日雨量破紀錄 氣象局：7日將轉晴
目睹跨年蹦迪吸大麻「嗨過頭」 華人留學生嚇傻

目睹跨年蹦迪吸大麻「嗨過頭」 華人留學生嚇傻

熱門新聞

2026年起將有多項旨在提升道路安全的新法陸續生效。（本報資料照片）

自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來

2025-12-29 01:19
高薪招聘，卻不問工作背景、教育學歷，很多是詐騙。示意圖。（取材自Unsplash.com）

華人「富婆求子」？ 高薪招聘每小時500美元、無需經驗

2026-01-02 20:44
根據富國銀的分析，消費者可考慮提前補齊生活必需品，尤其是家居用品，相關商品價格預計在2026年初出現上漲。（示意圖取自Pexels）

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

2025-12-30 14:39
華人一家在美旅行，財物被偷，無法回家。(示意圖取自Pexels)

華人赴美旅行 餃子館用餐行程全泡湯「家也回不去了」

2025-12-30 20:36
股市連漲三年，憑藉401(k)退休帳戶而成為「普通百萬富翁」的美國民眾創下歷史新高。(美聯社)

華女20歲開始存退休金 靠這些方式成為「超級儲蓄者」

2026-01-01 20:53
DMV日前表示，由於一項源自2006年系統遺留軟體錯誤，約有32.5萬加州居民將被要求更換其REAL ID駕照或身分證，受影響人群占全體REAL ID持有者約1.5%。（加州車輛管理局提供）

加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID

2026-01-02 14:44

超人氣

更多 >
全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家

全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家
抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材
「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」
加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」
美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？

美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？