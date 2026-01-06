涉策畫新年爆炸案 4嫌中3人不認罪

本案中的四名嫌疑人，三人不認罪。(路透)

城市新聞網報導，兩名被指控極端組織成員的嫌犯：30歲，住在南洛杉磯 卡羅（Audrey Carroll）及32歲，托倫斯的佩吉（Zachary Aaron Page），5日在洛杉磯聯邦法院出庭，對涉嫌在南加州 策畫於跨年夜發動協同爆炸襲擊的指控拒不認罪。這起包括一名華裔涉嫌的陰謀已於數周前遭相關單位成功挫敗。

上述二人被指控共謀使用大規模殺傷性武器、企圖提供物質支援予恐怖分子，及持有未登記槍械等。根據美國檢察官辦公室（U.S. Attorney's Office），若罪名成立，兩人最高可能面臨終身監禁。

第三名被告，住在格蘭岱、英文名Tina的41歲華裔賴辰婷（Chen-Ting Lai，音譯），已於2日對上述後兩項指控不認罪；第四名涉嫌成員，24歲，居住南洛杉磯的加菲爾（Dante James Anthony-Gaffield），預計本月20日出庭。該案預計2月17日開庭審理。

根據起訴書，四名被告皆為「龜島解放陣線」（Turtle Island Liberation Front，TILF）組織成員，該組織是一個反資本主義、反以色列、反政府團體。聯邦檢察官指出，這些人同時隸屬卡羅形容的「激進派」（radical）成員，該派系使用一個「黑蓮花之令」（Order of the Black Lotus）加密通訊群組溝通。