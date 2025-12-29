我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

駐紐約經文處落成20年 處長李志強：走進樓像回到家

電商Coupang個資外洩補償：發放10億美元抵用券

華人車停演唱會臨時場地 車內財物疑被盜

記者劉子為／洛杉磯報導
陶喆洛杉磯演唱會結束後，有不少華人表示發現車內物品丟失，或有疑似遭人翻動的情況。（圖／受訪者提供）
陶喆洛杉磯演唱會結束後，有不少華人表示發現車內物品丟失，或有疑似遭人翻動的情況。（圖／受訪者提供）

知名華語歌手陶喆近期在洛杉磯英格伍（Inglewood）的Kia Forum舉辦演唱會，吸引大批華人歌迷到場。不過，演出結束後，陸續有華人觀眾在社群平台分享，表示在場館周邊停車後返回車內時，發現車內物品丟失，或有疑似遭人翻動的情況。

其中一名華人觀眾周小姐表示，當天她前往Kia Forum觀賞演唱會時心情十分興奮。她說，陶喆的音樂陪伴自己成長多年，能在洛杉磯現場聽到他的演出，對她而言具有特別意義。

周小姐指出，由於Kia Forum官方停車場當天收費較高，她事前在網路搜尋停車資訊時，發現場館附近有一處名為「Hyundai Parking Zone」的停車區，收費約30美元，比官方停車場便宜約20多美元，且距離場館很近，因此選擇將車停放於該處。

她回憶，停車時現場有工作人員協助指引並驗票，看起來與一般大型活動期間的臨時停車安排並無不同，因此並未特別留意。演唱會結束後，她返回車內時，發現原本放在車內的少量現金不見，金額約為20多美元。

周小姐表示，車輛本身並未出現被撬或遭破壞的痕跡。她坦言，自己有時會忘記是否確實將車門上鎖，因此也無法確定現金遺失的具體原因。由於損失金額不大，當下並未報警處理便離開現場。

返家後，周小姐在網路搜尋相關資訊時發現，也有其他民眾分享在同一停車場出現物品遺失情況。其中一名網友表示，自己看完演唱會後，發現車內錢包不翼而飛，後續更出現信用卡遭盜刷情形，損失金額達數千美元。該名網友稱，自己當時已確認車門上鎖，但仍不清楚物品如何遺失。

該網友還提到有報警反映情況，但因現場交通繁忙，警方建議其改以線上方式提交報案資料，至今尚未得到更多消息。

根據記者查詢，Hyundai Parking Zone並非Kia Forum官方主要停車場，而屬於大型活動期間常見的第三方或臨時停車區。即使停放於Kia Forum官方停車場，依其場館與停車相關規定，場地方同樣不對車輛或車內財物遺失、損壞負保管或賠償責任。

周小姐表示，實體停車票背面印有免責聲明，內容大意為停車場對車輛或車內財物的遺失、...
周小姐表示，實體停車票背面印有免責聲明，內容大意為停車場對車輛或車內財物的遺失、損壞情形不負保管或賠償責任。（圖／受訪者提供）

周小姐也表示，她當天取得的實體停車票背面印有免責聲明，內容大意為停車場對車輛或車內財物的遺失、損壞情形不負保管或賠償責任。

她還指出，停車時現場確實有人員協助，但演唱會結束後，停車區內已見不到工作人員。

周小姐表示，自己平時在洛杉磯停車時，通常不會將貴重物品留在車內，也清楚無論停在哪裡，車內財物都存在被盜風險。這次因一時疏忽，在車內留下零散現金，所幸損失不大。她希望透過自身經驗提醒其他民眾，前往演唱會或大型活動時，應盡量將現金、證件等重要物品隨身攜帶，並留意停車場是否有人員看管或清楚標示相關責任說明。

洛杉磯 華人 Hyundai

上一則

學區樹倒砸民宅 電視台替屋主發聲 保險公司才肯賠

下一則

明年州長選舉參選者眾 但缺鮮明主軸、明星效應

延伸閱讀

林書豪退休／周杰倫驚喜現身 稱林書豪「傳奇人物」

林書豪退休／周杰倫驚喜現身 稱林書豪「傳奇人物」
歐豪24小時發3喜訊 老粉：他正走上「伯樂」謝霆鋒的路

歐豪24小時發3喜訊 老粉：他正走上「伯樂」謝霆鋒的路
演唱會票房差 戴佩妮取消北京、廣州2巡演

演唱會票房差 戴佩妮取消北京、廣州2巡演
太心疼 戴佩妮拋震撼彈 認票房不佳取消中國2場演唱會

太心疼 戴佩妮拋震撼彈 認票房不佳取消中國2場演唱會
大巨蛋演唱會前暖身 蔡依林搶先推「PLEASURE」快閃艙

大巨蛋演唱會前暖身 蔡依林搶先推「PLEASURE」快閃艙
限韓禁令鬆綁 K-POP演唱會明年首見在港登場、內地播出

限韓禁令鬆綁 K-POP演唱會明年首見在港登場、內地播出

熱門新聞

張約翰與妻子曹紅都曾是職業算牌客，對他們而言，賭場不是「拚手氣」，而是一套可以訓練、複製的技能。（圖／受訪者提供 ）

台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元

2025-12-20 21:35
台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師支撐量產，但在綠卡管道不明、工時高壓與升遷緩慢情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜╱攝影）

拿E2簽證 台積電工程師想跳Intel

2025-12-26 01:18
從大城市退休的華人，前往德州小城經營中餐館。圖為燒臘店示意圖，非文中提到的餐館。（取自PEXELS）

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

2025-12-27 19:40
聯邦大陪審團起訴友利雲石（Uni-Tile & Marble, Inc.）等公司與擁有者潘信勉等，指控他們合謀逃避超過1億900萬美元反傾銷稅、反補貼稅及關稅 。（取自谷歌地圖）

華商逃1.9億關稅被捕遭起訴 面臨2.2億罰款

2025-12-25 01:20
消費者需留意，今年部分零售商已悄悄調整退貨政策，甚至新增手續費，若未事先了解，可能影響退款金額。（示意圖由ChatGPT生成）

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

2025-12-26 14:42
爾灣夫妻被控未向國稅局（IRS）申報其位於洛杉磯市珠寶區黃金、白銀等貴金屬交易中超過1億2700萬美元現金。（路透）

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

2025-12-20 18:43

超人氣

更多 >
哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」

哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」
醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃
封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記

封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記
紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了
解放軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 演練要港要域封控

解放軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 演練要港要域封控