去LAX怎麼最划算？4方案比一比 華人透露省錢祕訣

往返機場，旅客考量的不只是費用，還包括所需時間與轉乘便利性。（記者趙健/攝影）

每逢節假日或航班高峰時段，洛杉磯國際機場（LAX ）航站樓外的「U型環狀道路」經常堵車，不少旅客明明已抵達，卻卡在外圍動彈不得；在離開機場返家時，也常有人遇到打不到車、或價格突然上漲的情況。

對旅客而言，無論是前往機場或從機場回家，考量的不只是費用，還包括所需時間、是否需要轉乘等因素。綜合旅客經驗和官方資訊，目前往返LAX常見有四種方式，各有優缺點。

1.公共交通：直達、省錢 行程穩定

對預算有限的旅客來說，FlyAway機場巴士是不少人的首選。旅客可先搭地鐵、公車，或自行開車前往洛杉磯市中心的聯合車站(Union Station)，再轉乘FlyAway前往LAX。單程票價為12.75元，巴士會依序停靠各航站樓。

除費用較低，FlyAway另一項常被忽略的優點，是行程相對穩定。FlyAway行駛途中會視路段使用公車專用道或快速道路，不易受航站樓周邊車流影響。相較自行開車或網約車 ，在尖峰時段其行程更可預期。

若自行開車前往Union Station，停車費為每日八元，對於家人接送或短期出行而言，也相對經濟實惠。FlyAway雖然時間未必最快，但勝在流程單純，對不熟悉機場動線的人來說更安心。

2.自己開車：停車費用差距大

選擇自行駕車的旅客，往往最在意停車距離與費用。目前LAX官方停車場主要分為兩類。第一類為航站樓旁Terminal Parking，可步行直達航站樓，是最省時間的選擇，但價格也最高，24小時最高收費約60元，適合短時間接送或不想轉乘接駁車的旅客。

第二類為經濟型停車場LAX Economy Parking，收費明顯較低，24小時最高35元，部分時段提前上網預訂，可能會有折扣或促銷價格。不過，旅客需搭乘接駁巴士往返航站樓，在尖峰或深夜時段，須預留等車時間。

3.網約車：小技巧可省時省錢

直接叫Uber或Lyft前往LAX，在節假日或高峰時段，從時間上不一定比公共交通更快，原因在於航站樓外道路經常壅塞。從機場返家時，多數Uber與Lyft車型須前往「LAX-it」集中搭車區。旅客下機後，必須步行或搭乘接駁巴士前往搭車點，對初次到訪或行李多的旅客而言，往往費時費力。華人 旅客分享，若不想在集中搭車點等候，可考慮先搭乘接駁車前往附近酒店，再叫車，等候時間更短、價格通常也較低。

此外，在航班集中抵達或節假日，網約車價格浮動明顯。有旅客分享，臨時叫車時可多刷新幾次App，稍等數分鐘，有時能避開加價，省下約十元左右，但是否成功，仍取決於即時供需狀況。

4.固定價接送機：華人偏好 性價比高

越來越多華人旅客選擇固定價接送機服務，包括透過中國旅遊App（如攜程、去哪兒）或華人車行預訂。

華人旅客Keira表示，她多次往返LAX後，逐漸固定使用接送機服務，主要考量在於「價格事先確定，也有人準時等候，不用擔心打不到車」。相較臨時叫Uber，固定價不受尖峰加價影響，也不必拖著行李前往LAX-it搭車點，對帶長輩或搭乘紅眼航班的旅客特別省心。

根據她的經驗，從華人聚集的亞凱迪亞、羅蘭岡、奇諾岡、安大略機場等地前往LAX，Uber車資常在80至100多元；華人接送機服務，價格多在50至80元之間，整體更具性價比。如果不想下載平台App，也有人透過小紅書等社媒尋找車行資訊。她提醒，相關服務的品質、保險與合法性不一，消費者仍須自行查詢與判斷。