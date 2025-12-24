我的頻道

圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

于朦朧之死爭議不斷 中國名導被指涉嫌重大「爆現蹤台北萬華」　

世紀懸案AI找到兇手 「十二星座殺手」與「黑色大麗花」瀕破案？

編譯組／綜合報導
「十二星座殺手」，是加州世紀懸案之一。圖為警方公布的畫像，以及凶手作案後，寄送給警方的文字。（美聯社）
「十二星座殺手」，是加州世紀懸案之一。圖為警方公布的畫像，以及凶手作案後，寄送給警方的文字。（美聯社）

加州兩起懸而未決超過50年的世紀命案，可能將迎來歷史性突破。每日郵報、洛杉磯時報報導，一名獨立調查顧問透過人工智慧（AI）、新解密的人口普查紀錄與密碼學分析，提出震撼結論，認為「十二星座殺手」與「黑色大麗花」的兇手，其實是同一人。目前，相關理論已引起美國聯邦調查局（FBI）及多個加州警方單位關注，正進行審視。

第一宗謀殺案發生於1947年1月，年僅22歲的好萊塢明日之星蕭特（Elizabeth Short）慘遭肢解，屍體被發現棄置於洛杉磯梨茂公園（Leimert Park）附近。她的遺體遭到極度殘忍的肢解，腰部被乾淨俐落地切成兩半，臉頰還被割出詭異笑容，案件因而被媒體稱為「黑色大麗花案」（Black Dahlia）。

黑色大麗花案，是加州世紀懸案之一。圖為警方公布的受害者Elizabeth Sho...
黑色大麗花案，是加州世紀懸案之一。圖為警方公布的受害者Elizabeth Short照片與指紋。（取自FBI）

第二宗謀殺案發生於多年後的1960年代末，就是廣為人知的「十二星座殺手」（Zodiac Killer）。兇手在北加州至少刺死或槍殺五人，隨後向警方和報社寄送挑釁信件及密碼訊息，並自號「十二星座殺手」，且自稱曾殺死37人。

兩宗案件一直為懸案，細節棘手，警方未能破案。兩案於幾十年來，引發幾代美國人的懸思，成為電影和書籍內容，啟發無數理論。

有關1947年的「黑色大麗花」案，據洛杉磯時報報導，新星蕭特遇害後，嫌犯馬戈利斯（Marvin Margolis）曾受訊問，謊稱他跟蕭特甚少交往，但後來承認在她被殺前三個月，曾在好萊塢大道的一間公寓裡與她同居12天。他當時是南加大的21歲醫科預科生，也曾於二戰服役，夢想成為外科醫生。他後來搬到芝加哥，改了名字，這增添了警方的調查困難。而且，一份警方報告曾指，當時有馬戈利斯的不在場證據，惟未有詳情，而他一直是兇案嫌疑人。

「十二星座殺手」案更形複雜，自稱殺手的人寄給警方的密碼訊息中，最短和最難破解的是1970年4月寄給舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）的一封信，內有一串13個字母和符號組合成的密碼，聲稱這是寄信人自稱殺手的名字，後被人稱為Z13密碼。

事隔超過半世紀，一位經營「美國懸案顧問公司」的自學密碼破譯專家巴伯（Alex Baber）表示，他透過人工智能（AI）破解上述密碼，揭示兩宗謀殺案的兇手同為一人，名字為馬戈利斯（Marvin Margolis），但他後來一直以化名Marvin Merrill（梅里爾）生活，並已於1993年因癌病去世。

巴伯對洛杉磯時報表示，他利用AI生成7100萬個含13個字母的名字，然後根據證人們對兇手的描述內容，把這些名字與軍事記錄、婚姻記錄、人口普查記錄和其他公共記錄進行交叉核對，最終把，範圍縮小，得出Marvin Merrill，這是馬戈利斯在蕭特被殺後採用的名字。

巴伯還聯繫到馬戈利斯的兒子Roark Merrill，巴伯先告訴Roark Merrill正在研究其父的服役經歷，之後才透露對「黑色大麗花」案的興趣。Roark Merrill透露，父親臨終前畫了一幅名為「伊莉莎白」的女子素描，女子上半身赤裸，乳頭顯見被割掉，身上有類似刀傷痕跡。在畫作的陰影中隱藏著「十二星座」的英文字樣Zodiac。

根據洛杉磯時報報導，馬戈利斯一直使用Marvin Merrill作化名，直到1993年7月在聖塔巴巴拉因癌症去世，但在其墓碑上寫著Merrill Margolis。

巴伯的結論得到至少兩名曾在洛杉磯縣警局工作的資深凶殺案警探的支持，其中一人曾參與偵查蕭特的案件。

馬戈利斯曾在美國海軍醫療隊服役，是1945年4月第一批登陸沖繩島的部隊成員之一，但後來出現嚴重的精神創傷症狀，於同年8月離開海軍回國。他的海軍服役背景阻礙了他成為醫生的夢想，調查人員懷疑此令他的不滿感加增。他其後從事過多種工作，包括建築工人、建築師和肖像畫家；又曾經營汽車維修和零件供應店，但因欺詐顧客而被判處30天監禁和三年緩刑。

