聖谷數百華人抗議遊民房 怒問開發商「為何不建你家」

記者邵敏／洛杉磯報導
民眾質疑住房項目，可能給當地社區帶來的嚴重危害。（記者邵敏／攝影）
民眾質疑住房項目，可能給當地社區帶來的嚴重危害。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣華人區聖蓋博谷數百民眾，18日晚齊聚亞凱迪亞市，對開發商計畫建造的支持性可負擔房項目表達質疑；該項目服務曾經是無家可歸者的低收入人群。市民高舉「反對」旗幟，身穿抗議T恤，眾人群情激昂、大聲疾呼，質疑住房項目可能帶來的嚴重危害，包括治安、房價、警力、財政等問題。期間，多名華人怒問開發商，「為何不把遊民屋建在你們家的社區？」據悉，該住房項目已獲洛縣政府批准。

現場多名武裝警察維持秩序。（記者邵敏／攝影）
現場多名武裝警察維持秩序。（記者邵敏／攝影）

（視頻來源：記者邵敏）

這個曾命名為Elara的住房項目，如今更名為「Oak & Ivy Apartments」，項目開發商Affirmed Housing18日在亞市舉辦說明會。來自亞凱迪亞、蒙羅維亞、艾爾蒙地等附近城市的居民，齊聚反對該項目。亞市社區會議室坐滿上百人，因空間有限，更多人站在室外，現場多名武裝警察維持秩序。包括華人在內的各族裔民眾，高舉「停止Oak & Ivy」、「反對遊民屋」、「保護家園」等標語，很多人穿著反對標識的衣服到場。會議時間原定一小時，但居民積極發言，向開發商提出諸多問題，持續近兩小時不願離去。

Oak & Ivy支持性可負擔房項目已獲洛縣政府批准，100%提供給曾無家可歸者...
Oak & Ivy支持性可負擔房項目已獲洛縣政府批准，100%提供給曾無家可歸者。（記者邵敏／攝影）
項目開發商18日在亞市舉辦說明會。（記者邵敏／攝影）
項目開發商18日在亞市舉辦說明會。（記者邵敏／攝影）

Oak & Ivy是一個可負擔住房項目，坐落在亞市南側洛縣非建制區，具體地址位於E. Live Oak Ave 4217號，亞市政府對其審批和運營並沒有管轄權；此處靠近艾爾蒙地，緊鄰天普市和蒙羅維亞等城市。這是一幢六層、共95戶的高密度住宅公寓，僅設23個停車位。項目由原先的低收入與永久支持性住房各占一半，現已調整為100%提供給曾為無家可歸者的低收入人群，至少鎖定50年。據悉，住房項目已獲洛縣政府批准，目前「依法批准」（by-right）推進，地方自由裁量空間有限。

亞市政府公開紀錄顯示，與緊急住房不同，Oak & Ivy住房項目為能夠按時支付租金的個人、家庭提供長期解決方案。該項目租金每月約800至1000美元，具體金額取決於家庭規模和收入。住戶可享有一系列現場支援服務，包括心理健康、成癮諮詢、職業培訓及基本法律援助等。公寓大樓還將配備24小時值班的現場經理和安保人員。

現場多名武裝警察維持秩序。（記者邵敏／攝影）
現場多名武裝警察維持秩序。（記者邵敏／攝影）

針對如此大規模、涉及長期公共資金與政策豁免的項目，居民18日在會議中指出，洛縣政府有責任在法律、財務及技術問題獲得充分回應與書面證明之前，暫停公共資金撥付，必須確保項目透明、合法、財政負責，並充分保障當地社區公共安全。

居民代表要求，相關部門應完整披露所有公共資金；縣法律顧問出具是否需要選民批准的正式法律意見；95戶高密度住宅是否合法；23個停車位是否構成公共安全風險；政府補貼期結束後如何維持運營；需提供具有約束力的住戶服務與安全管理方案等。現場民眾情緒激動，質問開發商為何在此處選址，擔憂影響當地的治安安全，房價也會受到嚴重打擊。

附近城市居民，齊聚反對「Oak & Ivy Apartments」項目。（記者邵...
附近城市居民，齊聚反對「Oak & Ivy Apartments」項目。（記者邵敏／攝影）

