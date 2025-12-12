我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港媒：黎智英與蘋果日報涉勾結外國勢力案 法院15日裁決

全球電動車銷售11月增速 近2年新低 特斯拉在美大減23%

來美9年沒醫保 無證華女突然吐血、義診揪出癌症晚期

記者邵敏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
義診期間，葉品毅（右）與現場義工交流。（記者邵敏／攝影）
義診期間，葉品毅（右）與現場義工交流。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯一華女來美近十年，沒有合法身分，她不敢申請醫療補助白卡，多年未做健康檢查。有一日華女突然吐血，沒有醫保的她參加社區義診，後診斷為癌症晚期，一年後不幸病逝，客死他鄉。

階進慈善基金會葉品毅（Kevin Yip）敘述這名華女的故事，為保護個人隱私，他沒有透露當事人姓名，化名J女士。一年前，30多歲的J女士來到基金會羅斯密義診現場，她說最近很不舒服，甚至出現吐血症狀。

沒有白卡 不敢就醫

來自中國的J女士沒有合法居住身分，已在美國九年，她在餐館辛苦打工，有空就兼職送外賣賺錢。J女士沒有醫保，不敢申請白卡，從不去醫院看病。突然吐血，讓女子非常不安，她沒有選擇，只能去義診詢問病情。

診斷結果顯示，J女士已是癌症第三期，基金會嘗試將她轉到專科醫院，但沒有醫保，她被醫院拒收。此後，基金會兩名癌症醫師，免費為J女士提供治療服務。葉品毅回憶，照顧這名患者一年後，最近她不幸病逝。

該無證華女的悲傷故事，並非個案，葉品毅目睹很多底層移民掙扎在醫療與食物的雙重困境中。該基金會自2016年成立以來，定期為社區民眾提供免費醫療、食物發放。每年四次大型義診，每月一次眼科、牙科服務等。即使疫情最嚴峻時，仍堅持遠程醫療，服務項目包括中西醫、內外科等，其中癌症是最熱門項目之一。義診期間，義工們見證許多人間悲喜。

義診現場，很多人等待看診。（記者邵敏／攝影）
義診現場，很多人等待看診。（記者邵敏／攝影）

病人一次比一次多

「病人一次比一次多。」葉品毅說，今年聯邦醫療補助大幅削減，導致保費翻倍上漲，「很多人買不起醫保，將免費義診視為看病的重要途徑。他們辛苦賺的錢，不知道應該買保險，還是買食物。」不少低收入、無身分者害怕申請白卡，因為擔心使用政府福利影響綠卡審批；不少失業人士，也通過義診看病。對他們而言，慈善機構是避免失去醫療照護的最後一道防線，為病患提供莫大幫助。

華女突然吐血，義診確認為癌症晚期。示意圖為醫護人員幫助病患測血。（記者邵敏／攝影...
華女突然吐血，義診確認為癌症晚期。示意圖為醫護人員幫助病患測血。（記者邵敏／攝影）

百餘醫師志工投入

作為這家基金會創辦人，短短幾年，葉品毅身邊已聚集超過200名執照醫護人員、100多名醫學院固定學生義工、以及三、四百名非固定義工，團隊定期義診幫助他人。葉品毅有一個夢想，希望在聖蓋博谷地區建立一家免費綜合醫院，為所有看不起病的貧困人士提供服務，目前已完成申請流程，但資金不足，雖已選址，尚未開工。

基金會起步不久，資金短缺是最大困境，沒有經費購置醫療器材，資料最初全靠手寫輸入，最近剛購買電子輸入設備。器材昂貴，高達幾十萬美元，為幫助更多人，基金會成員自掏腰包，「我們做得非常辛苦，但不會放棄」。

很多像階進慈善基金會這樣的機構直言，民眾求助暴增，已不堪重負。ThriveWell癌症基金會估計，今年已為1500名患者提供約220萬美元援助，但現在受限資源短缺，不得不拒絕75%的申請者，「人們會因缺乏健康保險，無法熬過明明可以存活的病症。」

癌症 白卡 醫保

上一則

華女乳癌切除十年後復發 幸獲義診救治、感受溫暖

延伸閱讀

無證華女沒醫保 多年未體檢 突然吐血已是癌症晚期

無證華女沒醫保 多年未體檢 突然吐血已是癌症晚期
國泰銀行基金會宣佈2025年獎學金得主 社區明日之星

國泰銀行基金會宣佈2025年獎學金得主 社區明日之星
「我的夢」基金會成立 凝聚僑社力量

「我的夢」基金會成立 凝聚僑社力量
短期醫保藏陷阱 他心臟病後驚收25萬美元帳單

短期醫保藏陷阱 他心臟病後驚收25萬美元帳單
快樂健康日義診 400位民眾參加

快樂健康日義診 400位民眾參加
紅藍卡開放註冊中 NAPCA提供諮詢與協助

紅藍卡開放註冊中 NAPCA提供諮詢與協助

熱門新聞

熊貓快餐被罰100多萬，沒有培訓員工處理碳酸飲料機使用的二氧化碳氣瓶。（示意圖取自Unsplash.com）

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

2025-12-04 14:52
購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
搶劫案發生在爾灣Royale Avenue 5000號街區一處住宅。（取自谷歌地圖）

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

2025-12-10 14:09
華人回國翻牆與國外生意夥伴交流，微信被技術性強制禁用一周。示意圖。（取自pexels）

華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周

2025-12-10 14:02
民眾或可從谷歌一項7億美元賠償金中得到賠償。（美聯社）

谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹

2025-12-11 13:18
一對中國夫婦帶十年前在美國出生的女兒返美讀書，卻被海關攔下。（示意圖，Pexels）

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

2025-12-03 19:57

超人氣

更多 >
谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹

谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹
中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同
中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺
每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦
賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪

賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪