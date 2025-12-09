我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

立威廉得知罹癌先做遺囑規畫 攜妻女飛日本度假

不與美唱反調？歐盟提用俄遭凍結主權資產援烏 日潑冷水

入籍考試「少寫1個冠詞」 華人被說「英文不行」未通過

記者王若然／洛杉磯報導
華人因少寫一個冠詞，入籍考試不通過。（示意圖，Pexels）
華人因少寫一個冠詞，入籍考試不通過。（示意圖，Pexels）

川普總統執政以來，移民政策在各個方面均在收緊，其變化不僅存在於明面上的大規模逮捕非法移民，在申請綠卡、申請入籍等方面，政策也更加嚴苛。華人移民律師表示，近日有華人參加入籍考試，因為少寫一個冠詞，被移民官以「英文不行」為由判定未通過考試。

南加州移民律師許俊良指出，移民局（USCIS）公布最新公民考試制度，10月18日開始執行。新的公民考題不僅數量增加，難度也有提高。不僅如此，移民官在執行評分時也更嚴格。他近日陪一位華人參加入籍英文考試，因為少寫一個冠詞，考試沒有通過。

許俊良說，這位華人當時遇到的題目是美國最大州，正確答案是「the biggest」，但是他漏寫冠詞，只寫了「biggest」。結果面試官稱其「英文不行」。他那次考試未通過。許俊良說，考試過後他與這名華人「復盤」考試失敗的原因，要求客人加強冠詞用法。第二次英文考試，這名華人終於通過了。

許俊良認為，移民局這樣的作法有點「把簡單的事情弄複雜」，因為當事人已經寫出了關鍵詞。

根據美國歸化入籍考試政策，英文考試有兩次機會，若都不通過，則入籍申請會被拒絕。根據移民局官網，公民歸化入籍考試分為兩部分，一部分是英文測試，包含英文讀、寫、說的能力測試；第二部分為公民測試，內容為美國歷史、美國政府等。移民局表示，從10月中旬後提出入籍申請者，將採用新的題庫與規定。新的考試從100題增至128題，新增許多近代與當代有關的歷史題目，涵蓋層面更廣，這也意味著取得公民身分的難度提高。

此外，許俊良表示，在未發布任何公告的前提下，移民局取消了南加州地區（其他地區不詳）的「同一天入籍宣誓」儀式。所有申請人在通過了筆試、面談等申請流程後，必須等待數天甚至數月，參加集體歸化入籍宣誓儀式。

此外，影響民眾入籍的因素還包括綠卡持有人在海外居住超過180天。許俊良稱，法律意義上，這樣的綠卡持有人無法達到「持久居住美國的意圖」。除非給出特別證明或理由，否則入籍申請可能失敗。此外，申請人若有「道德瑕疵」，入籍申請也很可能失敗。這些「道德瑕疵」包括家暴、盜竊輕罪等。許俊良稱，移民局現在特別重視申請人是否有過被逮捕紀錄，審查變得非常嚴格。

非法移民 華人 綠卡

上一則

LA華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

延伸閱讀

華人入籍考試少寫一個冠詞 被判「英文不行」未過關

華人入籍考試少寫一個冠詞 被判「英文不行」未過關
合法移民不再穩？川普新政引恐慌 亞裔難置身事外

合法移民不再穩？川普新政引恐慌 亞裔難置身事外
川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識
移民專頁／B身分過期等綠卡 仍可能收NTA

移民專頁／B身分過期等綠卡 仍可能收NTA
日本歸化入籍只需5年挨批寬鬆 門檻擬倍增至10年

日本歸化入籍只需5年挨批寬鬆 門檻擬倍增至10年
身分「黑掉」 與公民結婚仍恐被ICE逮捕

身分「黑掉」 與公民結婚仍恐被ICE逮捕

熱門新聞

購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
熊貓快餐被罰100多萬，沒有培訓員工處理碳酸飲料機使用的二氧化碳氣瓶。（示意圖取自Unsplash.com）

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

2025-12-04 14:52
一對中國夫婦帶十年前在美國出生的女兒返美讀書，卻被海關攔下。（示意圖，Pexels）

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

2025-12-03 19:57

3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

2025-12-02 18:16
南加好市多門店目前售價59.9美元。（受訪者提供）

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

2025-11-29 22:22
白卡申請與家庭人口、年收入有關。（記者邵敏／攝影）

白卡資格調整：1月1日前不加入 這些人恐失福利

2025-12-03 15:11

超人氣

更多 >
好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了
高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了
憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高
別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理

別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理
中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？