同時「服務」3富婆 男大生挨轟渣男

富有華女與「包養帥哥」發生肢體衝突，警方難定家庭暴力真實性。示意圖。(取自Unsplash.com)

南加一名華人 男大學生，同時為多名年長的富有女子提供「性服務」，而且她們都住在同一富人住宅區，導致這些女子爭風吃醋、甚至大打出手，這名大學生也被人痛罵「大渣男」。

劉龍珠律師爆料稱，洛杉磯 一位在校男大學生小A（化名），同時與三名年長華人女子保持不正當關係。「三個阿姨都住在同個高檔小區，大學生把這當成高薪職業，住得近，服務對象更方便，不用跑來跑去，每月收入幾萬美元」。據悉，這些富有女性不僅支付小A高額月薪，甚至爭相贈送名車、豪禮，以求對方歡心。

一名不願具名的B女捲入這場感情糾紛，她說小A經常在她面前炫耀，以此暗示要更多禮物，「上個月王阿姨給我買名牌包，今天李阿姨送我保時捷跑車。」前不久，小A提出與B女士分手，後者惱羞成怒，設法加入小A所在的多個大學同學微信 群，她在群裡痛罵小A是個「大渣男」，欺騙自己錢財、感情。

「洛杉磯地區很多中老年華人女性經濟富裕，包養年輕男子的需求多。但這個市場小，她們之間的競爭就比較激烈。」劉龍珠最近受理多起案件，都是由此類感情糾紛引起。他說，有名富婆帶著自己包養的小帥哥參加聚會，朋友們都誇讚他長得帥，結果幾名女子同搶一個帥哥，「她們爭風吃醋，看誰給對方錢多、送禮更貴重」。

當小帥哥決定放棄前一名服務的富婆，另尋他主時，華女心生不滿，兩人拉扯間發生肢體衝突，造成輕微身體傷害。劉龍珠指出，這名富婆打電話報警，稱發生家庭暴力。但警察到達現場後，很難確定誰先動手，因為爭執過程中，男女雙方互打。女方指出，自己此前曾多次被男友打過，但這是她第一次報警。「她報警目的很特別，並非尋求保護自己，主要就是要想以此要脅、報復對方。」劉龍珠說，這類家庭暴力案件通常很難鑒定真實性。

不過，從法律角度來說，兩名男女當事人雖然不存在婚姻關係，只要發生肢體衝突，就可能構成家庭暴力。律師解釋，家庭暴力不僅發生在夫妻、男女朋友之間，同居室友衝突也會構成家庭暴力，「只要兩人在居住的地方發生暴力，有身體傷害，就可能構成家庭暴力」。