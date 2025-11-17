學校募款也收「小費」？家長群起砲轟

近期不少家長反映，透過線上平台為學校或學生團體捐款時，竟被系統預設加收小費。（示意圖取自Pexels）

近期不少家長反映，透過線上平台為學校或學生團體捐款時，竟被系統預設加收「小費 」，除信用卡手續費外，還需逐步取消平台自動勾選的小費項目，否則便被視為小費進行額外扣款。此現象引發民眾質疑，「捐款也要給小費？」；華人 社群中更引發熱議，不少家長直呼「太誇張」。

根據社群平台Reddit的熱議，一名網友表示，他接獲親戚就讀的公立高中橄欖球隊發出的募款簡訊，得知每位球員需自行籌措900美元。他透過SnapRaise平台捐出50美元，不料結帳時除手續費外，系統還自動加上9美元小費。雖然可手動移除，但必須多次點選，且頁面還不斷跳出提示文字，呼籲捐款人協助支持平台營運。

該網友批評，小費被設為預設選項，且未清楚說明去向，形同變相收費。另有留言指出，該平台已從募款總額中抽取20%費用，若再由捐款人承擔額外費用，平台便可在無成本下獲利。

山景城（Mountain View）學區 教委吳孟臻表示，許多學校募款活動，是由PTA（家長教師協會）、PTO（家長教師組織）等負責，這些組織是獨立的非營利機構，並不隸屬學區。她指出，部分募款平台，為協助這類組織減輕刷卡費與手續成本，設計「自願小費」機制，由捐款人自由決定是否支付，以支持平台營運。吳孟臻強調，雖然小費通常非強制，但取消選項的按鈕，往往不明顯，容易造成誤解。此外，小費是否預設出現，往往由主辦單位設定，捐款人如對此設計有疑慮，可直接向主辦單位反映，也可撥打211專線進行意見反映，該服務提供中文協助。

在華人社群中，不少家長也分享類似經驗。一名劉姓家長表示，曾在平台捐款時發現小費項目後，選擇改以支票直接捐給學校，以避免額外費用。另一名陳姓家長則指出，在為朋友孩子捐款時，突然看到結帳頁面出現小費選項，感到非常驚訝，直言「本是善意捐助，卻要被額外收費，讓人難以接受」。

多位家長在社群留言表示不滿，認為這類募款方式不夠透明，有人質疑「這是強制收費嗎？」、「這樣真的讓人不想再捐」。另有家長指出，募款平台不僅出現在高中，連幼兒園、教會及體育隊伍等，也採用類似機制。「不僅要求捐款，還附帶高價商品推銷，令人感到壓力沉重。」

部分家長也關注學生本身所承受的壓力。有家長指出，有些學校要求學生提供親友聯絡方式，並設定高額募款目標，對16歲孩子而言，是一種不適當的負擔。他質疑，許多學校已有完善設施與企業贊助，門票亦有收入，為何仍要學生親自籌款？

家長普遍希望募款平台能提升資訊透明度，清楚揭露所有費用的用途與流向；也呼籲學校與組織審慎選擇合作對象與募款方式，避免讓原本出於善意的捐助，淪為令人反感的壓力來源。