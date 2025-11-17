收集印花 送2026中國信託銀行桌曆
洛杉磯世界日報和中國信託銀行（CTBC Bank）合作，推出「集印花，送精美桌曆」活動開跑。讀者只要將登在世界日報11月17日至22日地方新聞（B1版）上的「中國信託銀行」的六枚印花，在規定時間內剪集並完成要求，即可獲得中國信託銀行2026年一份精美桌曆，數量有限，送完為止。
讀者只要將「中國信託銀行」的六枚印花剪齊，並貼在印花表格右側有「中國信託銀行」字樣格內，以大寫方式填寫姓名、電話、電郵及地址，可至世界日報總部或各大書局領取桌曆，或附郵資5美元寫信到世界日報要求世報寄送。本活動至2025年12月31日截止，但因桌曆數量有限先到先得，送完為止。
洛杉磯世界日報總部及各大書局地址及聯絡方式如下：
世界日報總部（蒙特利公市）地址： 1588 Corporate Center Dr, Monterey
Park, CA 91754 ；電話：323-268-4982。
洛城書店（蒙特利公市）地址： 153 E. Garvey Ave . #6, Monterey Park, CA
91754；電話：626-280-0823。
世界書局（蒙特利公市）地址： 423 N. Atlantic Blvd.#103, Monterey Park,
CA 91754 ；電話：626-458-0689。
聯菁書局（蒙特利公園市）地址： 912 E. Garvey Ave, Monterey Park, CA
91754 ；電話：626-288-6390。
世界書局（亞凱迪亞市）地址： 1234 Golden West Ave. Arcadia, CA
91007 ；電話：626-446-1831。
長青書苑（羅蘭岡） 地址：18447 E Colima Rd, Rowland Heights,
CA 91748; 電話：626-675-6527
吉利書局（阿罕布拉市）地址： 1283 E Valley Blvd, Alhambra, CA 91801 ；
電話：626-308-1466。
世界書局（聖蓋博市）地址： 608 E. Valley Blvd .#D. San Gabriel, CA
91776；電話：626-280-6088。
長青書局（羅斯密市）地址：8118 E. Garvey Ave.#F, Rosemead, CA
91770；電話：626-572-8079。
福斯書局（阿提夏市）地址： 18850 Norwalk Blvd. Artesia, CA
90701 ；電話：562-865-8882。
