我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美禁Nvidia晶片輸中 反捧出身價230億美元的中國AI富豪

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳

收集印花 送2026中國信託銀行桌曆

本報訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

洛杉磯世界日報和中國信託銀行（CTBC Bank）合作，推出「集印花，送精美桌曆」活動開跑。讀者只要將登在世界日報11月17日至22日地方新聞（B1版）上的「中國信託銀行」的六枚印花，在規定時間內剪集並完成要求，即可獲得中國信託銀行2026年一份精美桌曆，數量有限，送完為止。

讀者只要將「中國信託銀行」的六枚印花剪齊，並貼在印花表格右側有「中國信託銀行」字樣格內，以大寫方式填寫姓名、電話、電郵及地址，可至世界日報總部或各大書局領取桌曆，或附郵資5美元寫信到世界日報要求世報寄送。本活動至2025年12月31日截止，但因桌曆數量有限先到先得，送完為止。

洛杉磯世界日報總部及各大書局地址及聯絡方式如下：

世界日報總部（蒙特利公市）地址： 1588 Corporate Center Dr, Monterey

Park, CA 91754 ；電話：323-268-4982。

洛城書店（蒙特利公市）地址： 153 E. Garvey Ave . #6, Monterey Park, CA

91754；電話：626-280-0823。

世界書局（蒙特利公市）地址： 423 N. Atlantic Blvd.#103, Monterey Park,

CA 91754 ；電話：626-458-0689。

聯菁書局（蒙特利公園市）地址： 912 E. Garvey Ave, Monterey Park, CA

91754 ；電話：626-288-6390。

世界書局（亞凱迪亞市）地址： 1234 Golden West Ave. Arcadia, CA

91007 ；電話：626-446-1831。

長青書苑（羅蘭岡） 地址：18447 E Colima Rd, Rowland Heights,

CA 91748; 電話：626-675-6527

吉利書局（阿罕布拉市）地址： 1283 E Valley Blvd, Alhambra, CA 91801 ；

電話：626-308-1466。

世界書局（聖蓋博市）地址： 608 E. Valley Blvd .#D. San Gabriel, CA

91776；電話：626-280-6088。

長青書局（羅斯密市）地址：8118 E. Garvey Ave.#F, Rosemead, CA

91770；電話：626-572-8079。

福斯書局（阿提夏市）地址： 18850 Norwalk Blvd. Artesia, CA

90701 ；電話：562-865-8882。

世界日報 洛杉磯 蒙特利公園市

上一則

好市多冷凍食品義式肉丸、熟凍蝦… 宴客前菜好選擇

下一則

學校募款也收「小費」？家長群起砲轟

延伸閱讀

華人漫畫家莫大軍 鼻髮眼傳神畫川普

華人漫畫家莫大軍 鼻髮眼傳神畫川普
66號公路百年地標 庫卡蒙加牧場市小加油站變身博物館

66號公路百年地標 庫卡蒙加牧場市小加油站變身博物館
世報清三代御瓷收藏展 嘉賓雲集

世報清三代御瓷收藏展 嘉賓雲集
世報藝廊「御瓷紋章」珍藏展今開幕

世報藝廊「御瓷紋章」珍藏展今開幕
JJ小雅屋感恩節限定蛋糕 預訂享9折

JJ小雅屋感恩節限定蛋糕 預訂享9折
全球海外華文著述獎 9人獲殊榮 有人將蒙特利公園槍擊案化為詩

全球海外華文著述獎 9人獲殊榮 有人將蒙特利公園槍擊案化為詩

熱門新聞

Costco 4.99美元烤雞供應商潛藏衛生隱患。（本報檔案照）

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

2025-11-10 13:05
Costco推出全新烘焙商品：烤蒜奶油法國長棍麵包。（取材自Costco Deals Online官網）

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

2025-11-12 13:01
白卡目前為超過1400萬加州居民提供醫療保障。（示意圖取自Unsplash.com）

白卡重大改變：重審資產包括存款、現金、房產、車輛等

2025-11-13 15:04
爾灣住家社區環境佳，是華人青睞城市。（爾灣市府臉書）

華人加價搶購爾灣房 1年後虧70萬賣出

2025-11-13 01:20
好市多及其承包商，因對員工錯誤分類、拖欠工資，須支付87萬美元罰款。（記者邵敏／攝影）

好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事

2025-11-12 20:29
在「美國新聞與世界報導」評選的2026年最佳退休居住城市中，米德蘭在850多個城市中脫穎而出，被評為全美最佳退休城市。（米德蘭政府網站）

生活成本低、無地方稅 美國這城市奪「最佳退休居住地」

2025-11-09 20:27

超人氣

更多 >
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭
川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點
改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命

改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命
高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉

高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉