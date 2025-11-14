吊銷非居民卡車駕照 業界嘆關稅、吊照雙重打擊

我的頻道

記者楊青／洛杉磯報導
關稅、法規、司機流失，華人卡車運輸四面楚歌。圖為示意圖。（記者楊青／攝影）
加州日前宣布將吊銷1萬7000張發給非公民或綠卡持有者的商業駕照，一改多年來對無證移民司機考核和發照「網開一面」做法。華人卡車運輸業者表示，舉雙手贊成加州重視商業卡車運輸安全，但目前物流與卡車運輸已「四面楚歌」，華人卡車運輸公司紛紛關門，卡車大量拋售，甚至幾千美元，就能買到一輛。

州府要吊銷1萬7000張商用卡車駕照，關逾認為，該數字早就存在加州車管局檔案中，「車管局一直都知道商用卡車駕照去向」，非綠卡或美國公民的加州商用卡車駕照，右上角特別標註「Limit」，表明其為特殊商業駕照；而且有效期，也比通常的五年短。不過此類「Limit」的商用駕照，近年很容易延長有效期，方便持有者在美國繼續工作。

卡車運輸業者表示，州長紐森此前堅持寬鬆執法環境，與聯邦運輸部形成對抗；但是11月4日選舉後，他一反常態，宣布吊銷1萬7000張商業執照，被看作與其2028年競選總統計畫有關。部分業者也表示，加州此次大規模吊銷商業執照，是迫於聯邦運輸部要切斷資金補助的壓力。

交易停滯 司機退場

關逾表示，具體吊銷駕照的時間表，目前還不知道；目前有民權團體提出法律挑戰，但總體而言，大規模吊銷非公民或綠卡持有者的商業駕照，仍是大勢所趨。

關逾表示，現在卡車運輸業四面楚歌。一方面關稅前途未卜，全國進出口交易，幾乎處停滯狀態，很多企業都在觀望。受此影響，物流、倉儲、運輸失去以往活躍，碼頭靜悄悄，長途運輸「吃不飽」，卡車司機紛紛退場，包括無證移民退出卡車司機行業，語言不好的卡車司機轉行等。

他說，此前很長一段時間，聯邦運輸部只是和地方交通安全部門合作；但目前在一些州，聯邦運輸部和移民暨海關執法局（ICE）聯手。例如過境俄克拉荷馬州，英語不行的卡車司機，可能會被吊銷駕照，倘若是無證移民，還可能被逮捕、遣返。德州和阿肯色州也在進行中，許多身分和語言有問題的司機，都不敢出車。

但關逾表示，卡車運輸業沒有因為卡車司機大量減少，受惠競爭下降，拿到更高利潤。因為供給下降的同時，需求也在下滑；很多運輸公司業務量大幅減少，無論是運輸公司還是卡車司機，大家都笑不出來。

疫期加入 今背貸款

關逾表示，事實上運輸行業很多華人老闆，並不特別有錢。他們花了血本入行，希望能夠快速起步，長久經營，沒想到好景不長。

南加很多華人卡車運輸公司，都是近幾年才起步；尤其是疫情期間，不少華人占據物流和進出口方面的人力和地緣優勢，紛紛加入物流倉儲和卡車運輸業。「不少人購買和新建倉庫，從旅遊、餐飲和足浴業轉行」。關逾表示，還有很多華人花大價錢學習、考取商業卡車駕照，並購買卡車；不少人至今還背著貸款，誰也沒想到，短短幾年該行業已是今非昔比，包括本來華人運輸占優勢的小件運輸，由於原來沒有關稅的小件包裹目前不在豁免，很多小型海外倉關門，相關的卡車運輸，也跟著斷糧。

數月來華人卡車公司持續出現大甩賣。比如，幾年前購買一台45萬英里的商用卡車，大概售價為10萬美元，現在3萬美元就能拿下（一般大型卡車的保障期為50萬英里）；50萬英里以上的大型卡車，現在已掉價至1至2萬美元，有的甚至幾千美元都能買到。

一些背著貸款的華人卡車運輸公司，一來貨運量不足，二來有貨時找不到司機，無法盈利還要每月繳高額保險，老闆們不得不申請破產。

華人 加州 移民

上一則

好市多2999元「末日」食物包保質25年 可維生近5年 褒貶不一

