萬聖節剛過 南加民眾「跳過感恩節」迎接聖誕

周末帶著12歲的女兒Aryn（右）和兩歲的兒子Ben在Home Good采購的格蘭杜拉居民Katharyn Blair（右二）的采購車上裝滿聖誕節沙發抱枕、聖誕樹小飾品和各種禮品袋。（記者楊青╱攝影）

萬聖節剛過一周，聖蓋博谷各地已充滿年底三大節日的氣息，華洋民眾過節準備似乎愈來愈早。距離聖誕節 還有一個多月，南加 部分賣場已出現許多採買聖誕用品的民眾，且結帳隊伍較長。

「小時候的傳統，都是過完感恩節後，才開始準備聖誕節；在吃完火雞大餐的那個周末，全家開始布置房子，裝飾聖誕樹、準備禮物、計畫聖誕夜菜單；但今年剛過萬聖節一周，我家已是馬上要過聖誕節的樣子」，在採購人群中等待付款的Linda Anderson說，她今年提早購買聖誕物品，是吸取前兩年教訓，「去年吃完火雞去商場，結果發現好東西已不多，一問店員才知，近年過節準備的時間，一年比一年早」。

「三大節日提前開打，我覺得挺好；節日歡樂提前，心情愉快的時間，也大大延長」，周末帶著12歲女兒Aryn和兩歲兒子Ben在Home Good採購的格蘭杜拉居民Katharyn Blair的購物車上，裝滿聖誕節沙發抱枕、聖誕樹小飾品、燭臺和各種禮品袋，「這是今年第一車節日用品」，她今年的節日預算，是要購買八車。Katharyn Blair說，她家已多年沒有更換節日飾品，不久前先生換了一份好工作，今年必須大大改善一番，全家好好過節。「家中四個孩子都喜歡過節，因此她決定早早讓家中充滿節日氣氛。」女兒Aryn表示，她確實喜歡感恩、聖誕和新年，恨不得家中全年都有過節氣氛。

和洋人相比，不少華人 在年底三大節日，更講究餐桌的菜單。不過也有越來越多華人入鄉隨俗，在年底節日季到來前，將房前屋後裝扮一新，讓家裏早早充滿節日氣氛。家住南巴沙迪那的周融說，這個周末，他們社區的不少人家，已開始燃起彩燈，夜幕降臨，燈火閃爍，非常溫馨。她家以前每年聖誕節後，都會拆下屋簷的聖誕燈飾；近年乾脆不拆，全年隨時可以開啟，隨時點燃全家快樂。

離感恩節還有兩周多，聖誕樹已上架。（記者楊青/攝影）

節日零售商表示，民眾年底節日採購提前開打，已是大勢所趨；近年一年比一年早，今年可能登峰造極。亞凱迪亞梅西百貨一位店員表示，黑色星期五的跳水折扣，幾乎貫穿全年，使得民眾節日採購更有彈性。不少民眾的節日採購從傳統的集中購買，變成全年分散購買，是近年節日季提早開始的主要原因。「商家全年打折，加上網店的激烈競爭，實體店誰不提前動作，就賺不到錢。」

南加各地的好市多，已陸續上架聖誕節貨品，Home depot、Lowe's等大賣場，也緊跟其後。「事實上勞工節過後不久，聖誕樹、聖誕老人和各種節日燈飾就陸續上架了」，Costco一店員表示，他們今年聖誕節的銷售，幾乎提前兩個月，現在距離感恩節還有近三周，但從聖誕樹到各種聖誕節飾品，八成都已到位，聖誕節相關禮品和食品，也開始陸續上架。