我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

政府有望重啟 下周起將現數據洪流 可能公布時程一次看

川普孫女凱伊LPGA首秀前 向「媽媽男友」老虎伍茲討教

萬聖節剛過 南加民眾「跳過感恩節」迎接聖誕

記者楊青/洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
周末帶著12歲的女兒Aryn（右）和兩歲的兒子Ben在Home Good采購的格蘭杜拉居民Katharyn Blair（右二）的采購車上裝滿聖誕節沙發抱枕、聖誕樹小飾品和各種禮品袋。（記者楊青╱攝影）
周末帶著12歲的女兒Aryn（右）和兩歲的兒子Ben在Home Good采購的格蘭杜拉居民Katharyn Blair（右二）的采購車上裝滿聖誕節沙發抱枕、聖誕樹小飾品和各種禮品袋。（記者楊青╱攝影）

萬聖節剛過一周，聖蓋博谷各地已充滿年底三大節日的氣息，華洋民眾過節準備似乎愈來愈早。距離聖誕節還有一個多月，南加部分賣場已出現許多採買聖誕用品的民眾，且結帳隊伍較長。

「小時候的傳統，都是過完感恩節後，才開始準備聖誕節；在吃完火雞大餐的那個周末，全家開始布置房子，裝飾聖誕樹、準備禮物、計畫聖誕夜菜單；但今年剛過萬聖節一周，我家已是馬上要過聖誕節的樣子」，在採購人群中等待付款的Linda Anderson說，她今年提早購買聖誕物品，是吸取前兩年教訓，「去年吃完火雞去商場，結果發現好東西已不多，一問店員才知，近年過節準備的時間，一年比一年早」。

「三大節日提前開打，我覺得挺好；節日歡樂提前，心情愉快的時間，也大大延長」，周末帶著12歲女兒Aryn和兩歲兒子Ben在Home Good採購的格蘭杜拉居民Katharyn Blair的購物車上，裝滿聖誕節沙發抱枕、聖誕樹小飾品、燭臺和各種禮品袋，「這是今年第一車節日用品」，她今年的節日預算，是要購買八車。Katharyn Blair說，她家已多年沒有更換節日飾品，不久前先生換了一份好工作，今年必須大大改善一番，全家好好過節。「家中四個孩子都喜歡過節，因此她決定早早讓家中充滿節日氣氛。」女兒Aryn表示，她確實喜歡感恩、聖誕和新年，恨不得家中全年都有過節氣氛。

和洋人相比，不少華人在年底三大節日，更講究餐桌的菜單。不過也有越來越多華人入鄉隨俗，在年底節日季到來前，將房前屋後裝扮一新，讓家裏早早充滿節日氣氛。家住南巴沙迪那的周融說，這個周末，他們社區的不少人家，已開始燃起彩燈，夜幕降臨，燈火閃爍，非常溫馨。她家以前每年聖誕節後，都會拆下屋簷的聖誕燈飾；近年乾脆不拆，全年隨時可以開啟，隨時點燃全家快樂。

離感恩節還有兩周多，聖誕樹已上架。（記者楊青/攝影）
離感恩節還有兩周多，聖誕樹已上架。（記者楊青/攝影）

節日零售商表示，民眾年底節日採購提前開打，已是大勢所趨；近年一年比一年早，今年可能登峰造極。亞凱迪亞梅西百貨一位店員表示，黑色星期五的跳水折扣，幾乎貫穿全年，使得民眾節日採購更有彈性。不少民眾的節日採購從傳統的集中購買，變成全年分散購買，是近年節日季提早開始的主要原因。「商家全年打折，加上網店的激烈競爭，實體店誰不提前動作，就賺不到錢。」

南加各地的好市多，已陸續上架聖誕節貨品，Home depot、Lowe's等大賣場，也緊跟其後。「事實上勞工節過後不久，聖誕樹、聖誕老人和各種節日燈飾就陸續上架了」，Costco一店員表示，他們今年聖誕節的銷售，幾乎提前兩個月，現在距離感恩節還有近三周，但從聖誕樹到各種聖誕節飾品，八成都已到位，聖誕節相關禮品和食品，也開始陸續上架。

聖誕節 南加 華人

上一則

蜱蟲叮咬致肉類過敏病例 呈現「爆炸性成長」

下一則

女偷車警緊追 越境逃逸墨國

延伸閱讀

北加州慈濟腎友會 11/16感恩節聚會

北加州慈濟腎友會 11/16感恩節聚會
亞洲最閃耀聖誕 「香港繽紛冬日」中環8大地標首度化身巨型光影畫布

亞洲最閃耀聖誕 「香港繽紛冬日」中環8大地標首度化身巨型光影畫布
漢堡王聖誕倒數日曆21日開賣 粉絲動作要快

漢堡王聖誕倒數日曆21日開賣 粉絲動作要快
大莊家12/27 古巨基「 All About Love」聖誕演唱會

大莊家12/27 古巨基「 All About Love」聖誕演唱會
讓蟹爪蘭在聖誕節期間開花 就用這5招

讓蟹爪蘭在聖誕節期間開花 就用這5招
貝森特：中國將買1200萬噸黃豆 Fed主席人選盼聖誕節前定

貝森特：中國將買1200萬噸黃豆 Fed主席人選盼聖誕節前定

熱門新聞

Costco 4.99美元烤雞供應商潛藏衛生隱患。（本報檔案照）

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

2025-11-10 13:05
理財規畫師建議，在退休階段，理財上追求簡單與成本效率往往才是王道。（示意圖取自Pixabay）

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

2025-11-04 14:38
谷歌不少新員工因為無法承擔高房租，被迫「以車為家」。（示意圖取自Unsplash.com）

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

2025-11-06 14:44
洛杉磯華人餐館老闆被ICE抓捕，將被前送到非洲。（示意圖取自Unsplash.com）

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

2025-11-04 20:32
道奇隊連奪第二年世界大賽冠軍後，球迷用大谷命名新生兒。圖為道奇2日贏得世界大賽，大谷翔平(右)與山本由伸賽後握手慶祝。(路透)

道奇奪冠效益 西裔新生兒取日本名

2025-11-08 22:21
在「美國新聞與世界報導」評選的2026年最佳退休居住城市中，米德蘭在850多個城市中脫穎而出，被評為全美最佳退休城市。（米德蘭政府網站）

生活成本低、無地方稅 美國這城市奪「最佳退休居住地」

2025-11-09 20:27

超人氣

更多 >
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保
解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了
打算明年退休？有這3跡象最好再等等

打算明年退休？有這3跡象最好再等等
天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣

天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣