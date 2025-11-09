政策收緊業務量減 定製遊旅行社拚口碑

我的頻道

記者張宏／洛杉磯報導
家庭、蜜月或小型私人團體是私人定製遊主要客群。（圖／縱橫海鷗提供）
受美國簽證政策收緊、年初洛杉磯野火及反移民執法遊行等影響，部分來自中國的定製遊客戶，取消前往南加行程，導致當地華人旅行社業務減少。加上成本上漲等原因，讓定製遊的未來，有很多不確定性。

小團體 主要客群

縱橫海鷗私人定製遊部門經理Amy王表示，家庭、蜜月或小型團體，是私人定製主要客群，他們通常是年收入較高或有特殊興趣的人群，且有明確個性化需求，如攝影、藝術、美食、極限運動或深度文化體驗。定製客源主要來自中國，也有東南亞、日韓，印度和歐洲等地。

中國定製團傾向私密化和個性化，客人不再只是走馬看花，而是注重體驗和深度及與旅遊地文化的互動，對當地小眾景點更有興趣。衣食住行也更有要求。比如吃，要去米其林餐廳或當地特色餐廳；需要在行程前就給客人看菜單，要先了解客人吃不吃辣，甚至連牛排喜歡幾分熟，都要打聽到。

費用漲 利潤持平

她表示，定製團的費用，較疫情前上漲大概1萬5000元人民幣（約2000多美元）；但成本也大漲，有的達4倍。他們公司在不同區域，有30個人負責定製遊，從頭到尾跟進客人所有需求，包括前期行程安排、報價、後期安排導遊、找車、酒店、餐和配備旅遊管家等。以前一個人可同時做10個團，現在一個人只能做3至4個團。因此雖然對客人來說，定製費用比之前上漲；但作為業者，並沒有產生更大利潤，因為人力成本上漲和過程中的花費的時間、精力，都會把把多出來的利潤部分消耗掉。

本來預期定製遊需求比去年雙倍增長，但是簽證政策收緊、機票航班沒有大幅增加等原因，導致出行意願不強。他們今年上半年定製遊數量，同比去年增長40%，沒有預期好。學生團減少，是成長不如預期的原因之一；簽證政策改變，導致學生要面簽；加上今年寒暑假，碰到洛杉磯野火與市中心暴亂，家長擔心孩子安全，大批退團或改去別的國家。政府商務團的數量，比去年增加20%；但政府出行多數是小團，每次五、六人左右；公務團對接待的質量和地接資質服務的要求很嚴格，旅行社主要是做口碑，不是為走量和掙錢。

家庭、蜜月或小型私人團體是私人定製遊主要客群。（圖／縱橫海鷗提供）
簽證 洛杉磯 東南亞

