登機、通關超過30分鐘 LAX全美倒數第2「慢」

洛杉磯國際機場（LAX）在全美主要國際機場中假期登機與通關等待時間，平均需超過30分鐘，考驗旅客耐心。圖為LAX人流示意圖。（取自LAX）

隨著年末旅遊旺季將至，旅遊網站Upgraded Points公布最新調查，洛杉磯國際機場 （LAX ）在全美主要國際機場中，假期登機與通關平均需超過30分鐘，表現居倒數第二，僅好於奧蘭多國際機場（Orlando International Airport）。專家指出，龐大的國際客流量、航班集中抵達，以及設施容量不足，是導致旅客通關時間居高不下的主要原因。

Upgraded Points的最新調查報告，是根據美國海關暨邊境保護局（CBP）在2024年冬季假期的數據進行分析，研究涵蓋自聖誕節 前一周至元旦的旅遊高峰時段。報告指出，去年聖誕節至元旦期間，全美41座主要國際機場中，奧蘭多國際機場的平均等待時間最長，達32.7分鐘；洛杉磯國際機場緊隨其後，以30.3分鐘居次。雖然洛杉磯處理的國際旅客數量居全美第三，但登機與入境等候的時間，卻遠高於平均水準。

報告指出，儘管2025年國際旅行人數已從後疫情時代的高峰趨於穩定，但假期旅遊熱潮，仍造成機場擁塞。

業內人士分析，LAX等候時間長的主因，包括客流量高、國際航班集中抵達、海關與安檢人力有限，以及航廈基礎設施容量不足。尤其在上午11時至下午2時以及晚8時至11時的航班尖峰時段，入境與登機口往往大排長龍。

相較之下，一些中型機場表現亮眼，包括西南佛羅里達國際機場（RSW）、波特蘭國際機場（PDX）、底特律韋恩縣機場（DTW） 與坦帕國際機場（TPA）等，都因登機流程順暢、旅客滿意度高而受到肯定。

Upgraded Points建議旅客若想縮短等候時間，可選擇「相對安靜的抵達時段」，避開人流高峰；但「挑對機場」才最關鍵。

LAX 官方尚未回應對此排名的評論。