我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

登機、通關超過30分鐘 LAX全美倒數第2「慢」

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛杉磯國際機場（LAX）在全美主要國際機場中假期登機與通關等待時間，平均需超過30分鐘，考驗旅客耐心。圖為LAX人流示意圖。（取自LAX）
洛杉磯國際機場（LAX）在全美主要國際機場中假期登機與通關等待時間，平均需超過30分鐘，考驗旅客耐心。圖為LAX人流示意圖。（取自LAX）

隨著年末旅遊旺季將至，旅遊網站Upgraded Points公布最新調查，洛杉磯國際機場LAX）在全美主要國際機場中，假期登機與通關平均需超過30分鐘，表現居倒數第二，僅好於奧蘭多國際機場（Orlando International Airport）。專家指出，龐大的國際客流量、航班集中抵達，以及設施容量不足，是導致旅客通關時間居高不下的主要原因。

Upgraded Points的最新調查報告，是根據美國海關暨邊境保護局（CBP）在2024年冬季假期的數據進行分析，研究涵蓋自聖誕節前一周至元旦的旅遊高峰時段。報告指出，去年聖誕節至元旦期間，全美41座主要國際機場中，奧蘭多國際機場的平均等待時間最長，達32.7分鐘；洛杉磯國際機場緊隨其後，以30.3分鐘居次。雖然洛杉磯處理的國際旅客數量居全美第三，但登機與入境等候的時間，卻遠高於平均水準。

報告指出，儘管2025年國際旅行人數已從後疫情時代的高峰趨於穩定，但假期旅遊熱潮，仍造成機場擁塞。

業內人士分析，LAX等候時間長的主因，包括客流量高、國際航班集中抵達、海關與安檢人力有限，以及航廈基礎設施容量不足。尤其在上午11時至下午2時以及晚8時至11時的航班尖峰時段，入境與登機口往往大排長龍。

相較之下，一些中型機場表現亮眼，包括西南佛羅里達國際機場（RSW）、波特蘭國際機場（PDX）、底特律韋恩縣機場（DTW） 與坦帕國際機場（TPA）等，都因登機流程順暢、旅客滿意度高而受到肯定。

Upgraded Points建議旅客若想縮短等候時間，可選擇「相對安靜的抵達時段」，避開人流高峰；但「挑對機場」才最關鍵。

LAX 官方尚未回應對此排名的評論。

洛杉磯國際機場 LAX 聖誕節

上一則

南加9歲女同遊失蹤 母半路換車牌行徑可疑

下一則

醫師：無論傷勢輕重 車禍應立即就醫

延伸閱讀

安大略機場增加每日直飛北加州航班

安大略機場增加每日直飛北加州航班
LAX第5航廈拆除重建 政府停擺波及航運

LAX第5航廈拆除重建 政府停擺波及航運
旅遊訂閱年費95元 住宿、機票全打折 一次出行可回本

旅遊訂閱年費95元 住宿、機票全打折 一次出行可回本
佛州迪士尼樂園10天爆3起死亡事件 「全世界最快樂地方」藏黑暗面

佛州迪士尼樂園10天爆3起死亡事件 「全世界最快樂地方」藏黑暗面
酒店旅遊訂閱服務升級 年費只要95元

酒店旅遊訂閱服務升級 年費只要95元
訪迪士尼「幽靈公館」昏迷 婦不治　

訪迪士尼「幽靈公館」昏迷 婦不治　

熱門新聞

無證移民擔心隨時可能被遣返，正紛紛向原籍國匯款。（示意圖取自Unsplash.com）

「變賣家產 提前轉移資金」這些人正拼命往國外匯錢

2025-10-30 15:29
理財規畫師建議，在退休階段，理財上追求簡單與成本效率往往才是王道。（示意圖取自Pixabay）

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

2025-11-04 14:38
進入11月意味著感恩節和聖誕節假日降至，在萬物皆漲的當下，好市多會員們充分利用會員福利。（記者張宏／攝影）

好市多黑五 8大食品類好康值得考慮

2025-11-01 18:21
2016年周凱紅翻修廚房時，櫻花剛推出B53型號，她第一眼就被其顏值吸引。（周凱紅提供）

櫻花牌油煙機擁4大優點 消費者讚：「不壞絕對不換」

2025-11-01 02:17
好市多將推出長達一個月的黑色星期五優惠。（好市多官網）

Costco「黑五」特賣長達1個月 折扣商品有這些...

2025-10-27 14:19
30歲中國公民、南加大留學生翁偲喆（又名Steven Weng）面臨八項指控，包括吸毒和四年期間性侵多女性。（洛杉磯市警局提供）

獨╱綑綁+肛門注射...華男博士迷姦案可怕細節曝光

2025-10-28 19:38

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
太瘋狂 健保暴漲六倍 加州夫妻放棄保險、移居海外

太瘋狂 健保暴漲六倍 加州夫妻放棄保險、移居海外