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史上最高20億勁球得主 豪購洛縣災區12地 「打算重塑風貌」

編譯陳盈霖／綜合報導
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伊頓災區清理出的部分火毀地。（記者楊青／攝影）
伊頓災區清理出的部分火毀地。（記者楊青／攝影）

聖蓋博論壇報報導，曾贏得全球史上最高彩券獎金的卡斯楚（Edwin Castro），在得獎後一直嘗試避開媒體的鎂光燈；不過他近期在當初購買到中獎彩券、與長大的艾塔迪那（Altadena）地區，購買12塊2025年初伊頓野火災區的土地，再次引發關注。

人人都做過「花兩美元買彩券，然後成為億萬富翁」白日夢，但最終結局總是「有夢最美」。然而，33歲卡斯楚卻真正實現「一夜成為巨富」。他2022年購買勁球（Powerball），贏得全球史上最高20億4000萬美元頭獎。他將部分獎金用於購置豪宅及多處地產。

根據加州彩券局，卡斯楚是在艾塔迪那的喬氏服務中心（Joe's Service Center）購買彩券，店主至今仍在店中掛著「億萬富翁在此誕生」標語。他選擇一次性領取獎金，因而獎金被減半，彩券局又扣除24%聯邦稅後，實際發放金額為7億5800美元。根據今日美國報導，他實際稅後領取金額約為6億2850萬美元。

根據「Inside Edition」報導，卡斯楚中頭獎後，斥資380萬美元購買馬里布(Ｍalibu)的海濱住宅，不過該豪宅在今年初的寶馬山野火（Palisades Fire）中，被燒成廢墟。他2023年花費近400萬美元，在艾塔迪那的Midlothian Drive 2100號街區購買五臥五衛的另一處豪宅，該宅邸同樣處2025年野火災區，不過幸運未遭破壞。

聖蓋博論壇報報導，卡斯楚近期再次於艾塔迪那豪擲千金購屋，不過價格相對溫和，共12筆成交案、每筆約53萬至95萬美元間，共耗資890萬美元。卡斯楚的兄弟在給聖蓋博論壇報的聲明稱，他們在艾塔迪那社區長大，打算回饋這片土地；而且這是一個好的投資機會，能重塑當地的美貌。

根據洛縣房產紀錄，卡斯楚的公司Black Lion Properties LLC.在艾塔迪那購買以下幾筆土地：

1369 Skywood Cir.,，2萬3760平方呎，95萬美元。

1342 Rubio Vista Rd., ，2萬1740平方呎，80萬美元。

575 Athens St., 1萬6319平方呎，87萬8000美元。

1276 Rubio Vista Rd.,，1萬5431平方呎， $82萬5000美元。

614 Wapello St., 1萬3692平方呎，78萬美元。

564 Wapello St.，1萬3579 平方呎，85萬美元。

3349 Fair Oaks Ave.，1萬890平方呎，65萬7500美元。

411 Alta Pine Dr.，1萬360平方呎，70萬美元。

345 E Mendocino St.，1萬零20平方呎，71萬5000美元。

94 W Poppyfields Dr.，9727平方呎，62萬9000美元。

366 W Mariposa St.，9666平方呎，60萬5000美元。

3175 Grandeur Ave.，7536平方呎，53萬美元。

伊頓災區仍有部分廢墟待清理。（記者楊青／攝影）
伊頓災區仍有部分廢墟待清理。（記者楊青／攝影）

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