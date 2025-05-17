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「國潮」出海 Pop Mart盲盒大受歡迎

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
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喜茶開業羅迪歐大道首家門店當天，生意火爆。（本報檔案照）
喜茶開業羅迪歐大道首家門店當天，生意火爆。（本報檔案照）

近年來，隨著「國潮」文化崛起，越來越多中國本土品牌積極拓展海外市場，選擇美國作為全球布局的重要據點，涵蓋餐飲、服裝、潮玩等各大領域，包括喜茶、霸王茶姬、樂樂茶、茉莉奶白、華萊士等，潮玩品牌泡泡瑪特（Pop Mart）更是在美國掀起「盲盒」熱潮。

在餐飲領域，知名網紅茶飲品牌喜茶2024年在比佛利山羅迪歐大道（Rodeo Drive）開設首家美國門店。開業當天人潮湧現，記者實地探訪時，發現約有上百人排隊等候，首位顧客更於清晨7時30分即開始排隊，只為一嘗中國爆款奶茶的原味魅力。另一人氣茶飲品牌霸王茶姬（CHAGEE）也宣布進軍美國市場，首家門店5月9日在洛杉磯Westfield Century City購物中心開幕，並同步規畫在橙縣開設第二家門店。為配合美國市場拓展，霸王茶姬已於爾灣市設立美國總部，並組建超過20人的本地運營團隊。此外，霸王茶姬4月17日在美國那斯達克成功上市，成為首個於美股上市的中國新茶飲品牌。

除喜茶與霸王茶姬外，新興茶飲品牌如樂樂茶、茉莉奶白也相繼選擇在華人聚居的城市開設門店，積極搶占南加州茶飲市場，並以創新口味與品牌特色吸引當地消費者。

在服裝領域，中國女裝品牌CHICJOC於2024年11月進駐比佛利中心（Beverly Center），開設首家海外門店，主打極簡風格與高端質感，吸引眾多華人及本地消費者關注。品牌同步在南加州時尚地標Fashion Island開店，進一步鞏固國際市場布局。

潮玩市場方面，知名IP潮玩品牌泡泡瑪特近年積極拓展美國版圖，自2022年進軍美國以來，已在洛杉磯、紐約、芝加哥等主要城市開設多家直營門店，成功將獨特的盲盒文化引入當地，受到年輕消費者追捧。公司計畫2025年底前，將美國門店數量擴增至50家，進一步強化品牌影響力。

隨著中國品牌紛紛跨海布局，「國潮」勢力正迅速改寫美國消費市場格局，成為推動中美消費文化交流的重要力量。

加州 南加 洛杉磯

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