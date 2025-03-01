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流感季現小高峰 專家：接種疫苗還不晚

記者王若然／洛杉磯市報導
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舊金山加大傳染病專家陳子平（Dr. Peter Chin-Hong）。（視頻會議截圖）
舊金山加大傳染病專家陳子平（Dr. Peter Chin-Hong）。（視頻會議截圖）

雖然天氣逐漸轉暖，但全美仍處於流感季。醫學專家表示，「我們還遠未脫離困境。」保護自己和家人的最好方法之一，就是接種流感疫苗，現在還不晚。

少數族裔媒體（EMS）2月28日邀請醫學專家舉辦線上論壇，討論今年流感形式。美國今年的流感季是近15年來最嚴重的，德州農工大學生物學教授本傑明博士（Dr. Benjamin Neuman）指出，目前流感季來到第二個小高峰，流感季還未結束，尚不清楚何時結束；沒有接種流感疫苗的民眾現在還可以打。他強調，打流感疫苗除了預防感冒和流感，還可以預防禽流感和人類流感進一步發展基因轉換，演變出新種類病毒。

德州農工大學生物學教授本傑明博士（Dr. Benjamin Neuman）。（視...
德州農工大學生物學教授本傑明博士（Dr. Benjamin Neuman）。（視頻會議截圖）

舊金山加大傳染病專家陳子平（Dr. Peter Chin-Hong）表示，今年美國流感季較嚴重，其中一個原因是民眾接種流感疫苗人數下降。

加州大學Keck醫學院兼職教授特納（Dr. Daniel Turner-Lloveras）說，流感對兒童和老年人影響最嚴重，有慢性疾病如心血管病、高血壓、糖尿病的人最應該小心。今年有86名兒童死於流感。今年2月聖地牙哥縣四名青少年死於流感的新聞引起民眾廣泛關注。特納說，流感疫苗的作用通常可以持續六個月，但是這期間效果會逐漸下降。他說，最好的打疫苗時間是流感季開始前的9月、10月。

南加州大學Keck醫學院兼職教授特納（Dr. Daniel Turner-Llo...
南加州大學Keck醫學院兼職教授特納（Dr. Daniel Turner-Lloveras）。（視頻會議截圖）

流感季中分為兩種病：Cold（普通感冒）以及Flu（流感）。陳子平介紹，簡單分辨兩者的辦法是，如果症狀集中在脖子以上，包括鼻、咽，則可能是感冒；若發展至脖子以下，如肌肉酸痛，則可能是流感。目前加州60%的為流感。

對於美國食品暨藥物管理局（FDA）取消2025至26年流感疫苗研討會的消息，各位專家均表示擔心。該會議原本計畫3月13日舉行，旨在討論今年流感疫苗的組成部分，並將最終決定成分通知藥廠。本傑明博士說，他對此非常擔心，這相當於沒有了寶貴的數據和研究，沒有對下一個流感季的預測。即便FDA在沒有開會的情況下決定出今年流感疫苗，那也是在沒有充分討論下做出的決定。

流感疫苗 加州大學 FDA

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