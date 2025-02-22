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銷售稅再漲 華人購物轉往周邊低稅率縣市

記者王若然／洛杉磯市報導
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南加州會計師張青。（圖／張青提供）
南加州會計師張青。（圖／張青提供）

今年4月1日起，洛杉磯縣城市將加徵0.5%的銷售、使用稅（Sales and Use Tax，簡稱銷售稅），大部分城市銷售稅率將從如今的10.25%上漲至10.5%，有的城市甚至更高達11.25%。對於銷售稅上調，華人民眾表示，購買大宗、較昂貴物品時，寧願選擇周邊縣的商店購買，可以省下不少銷售稅支出。

加州會計師張青表示，銷售稅可能會影響民眾的消費地選擇。他舉例，洛杉磯縣東邊城市鑽石吧市（Diamond Bar），毗鄰聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）和橙縣（Orange County）。居民平日去好市多購物時有三個選擇：位於西邊的工業市（City of Industry）、東邊的奇諾岡市（Chino Hills）及位於橙縣拉哈布拉（La Habra）。一些民眾在選擇去個好市多時，就會把地方的銷售稅率考慮進去。

根據加州稅務局，工業市4月起銷售稅率為9.75%，奇諾岡為7.75%，拉哈布拉則是8.75%。若購買1000美元的商品，三地分別需要支付97.5美元，77.5美元，87.5美元的銷售稅。

張青表示，一些華人在購買奢侈品等較貴重的物品時，特別喜歡去橙縣柯斯塔梅沙市南海岸購物廣場（South Coast Plaza），因為這裡的銷售稅較低。他說，美國有幾個州是沒有銷售稅的，很多人購買昂貴物品都會去那裡買，例如一支30萬美元的手錶，以銷售稅10%計算，可省下3000美元。

銷售稅的覆蓋範圍非常廣，日常生活中如超市購物、餐館用餐等均要支付銷售稅。不過，有些買賣場景需要特別注意。例如買車時，銷售稅要按牌照城市計算。例如洛縣居民為了更低的稅率到橙縣買車，但依然要按照洛縣居住地的稅率付款。

此外，在加州購買房屋不需要支付銷售稅。持有再售執照（resale permit）的商家，在購買、再銷售產品時，也不需要支付銷售稅，因為該稅針對終端使用者（end user）。

根據加州法律，6%的銷售稅分給加州政府、1%的銷售稅給地方城市或縣政府，0.25%分給縣交通基金，這三部分共7.25%。州法規定，地方銷售稅不得再加超過2%的稅率，也就是9.25%，但法律也允許地方政府通過額外的立法加徵更多銷售稅。例如，今年4月開始生效的新銷售稅率，就是在去年11月通過公投案Measure A的基礎上產生的。

洛杉磯縣4月起銷售稅再漲，有華人寧願去稅率低的縣購物。（取自Pexels）
洛杉磯縣4月起銷售稅再漲，有華人寧願去稅率低的縣購物。（取自Pexels）

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