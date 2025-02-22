洛縣4/1起漲銷售稅 華人聚集城市多數達10.5%

洛杉磯縣的銷售使用稅將在4月上漲，消費者購買商品的稅負增加，可能因此影響消費意願，進而衝擊商業活動。（記者王若然／攝影）

在去年11月通過的Measure A提案的影響下，洛杉磯 縣城市今年4月1日起，將迎來新的銷售與使用稅（ sales and use tax，以下簡稱銷售稅）稅率。這些城市的銷售稅將普遍面臨不同程度的增長，其中大多數城市銷售稅率達10.5%，還有城市銷售稅將達11.25%。

洛杉磯縣選民2024年11月通過Measure A，決定在洛杉磯縣無限期加徵0.5%銷售稅，以解決遊民 住房等問題。在該提案影響下，今年4月1日起，洛杉磯縣城市將普遍調漲銷售稅，多數城市銷售稅由原來的10.25%上漲至10.5%。根據加州 稅務局（California Department Tax and Fee Administration），洛縣此前通過Measure H，增加了0.25%的銷售稅用於解決遊民問題；Measure A通過後，將代替之前的Measure H，上漲0.5%。

華人聚集的聖蓋博谷多個城市，銷售稅普遍由10.25%上漲至10.5%，包括阿罕布拉市( Alhambra)、亞凱迪亞市(Arcadia）、蒙特利公園市（Monterey Park）、巴沙迪那市（Pasadena）、聖蓋博市（San Gabriel) 。

洛杉磯縣也有不少城市的銷售稅因城市稅務法規改變上漲超過10.5%。康普頓市（Compton） 和格蘭杜拉市（Glendora）由10.25%上漲至10.75%。其他銷售稅上漲至10.75%的城市，還包括歐溫岱市（Irwindale）、林伍特市（Lynwood）、阿蘇薩（Azusa）、聖塔菲泉（Santa Fe Springs）、聖塔莫尼卡市（Santa Monica）、南艾爾蒙地市（South El Monte）、畢柯立維拉（Pico Rivera）等。

雖然洛杉磯縣城市銷售稅普遍上漲，但有一個城市調漲後的消費稅高得很突出，那就是棕櫚谷（Palmdale）。根據加州稅務局，該城市4月起，銷售稅從10.25%漲到11.25%，這是因為除了Measure A得影響，該市也通過提案，允許銷售稅上漲0.75%。今年4月開始，該市將是洛杉磯縣銷售稅最高的城市。

橙縣城市2025年銷售稅普遍為7.75%，但4月開始個別城市因城市加稅提案的通過也將有調漲。橙縣普安那公園（Buena Park）通過調漲1%銷售稅的提案，4月開始，銷售稅由7.75%上漲至8.75%；拉哈布拉市（La Habra）由8.25%上漲至8.75%；海豹灘市（Seal Beach）由8.75%上漲至9.25%。

Measure A在去年11月的公投案中，以57.78%的贊成票通過。Measure A是2017年選民通過的Measure H的延續，Measure H提議為遊民住房需求加徵0.25元的消費稅，為期十年至2027年截止。據估計，Measure A每年將帶來11億美元解決遊民問題。相比Measure H需要三分之二贊成票，Measure A僅需過半的贊成票即可通過。

新聞辭典：銷售及使用稅

銷售及使用稅（sales and use tax）其實是兩種稅，因稅率一般相同，常常被放在一起說。其中，銷售稅是指「在加州境內購買有形個人財產」的交易，由賣家（零售商）收取，然後繳給加州及縣等政府。該稅不會對零售商造成影響，由商品的終端使用者（end user）支付。民眾日常去商店、餐廳、超市購買物品均需要支付銷售稅。此外，部分外帶餐點（生鮮食品和非即食食品通常免稅）也需要繳納銷售稅。

使用稅則是指民眾從外州或國外購買商品（且未繳納加州銷售稅）的時候需要支付的稅款。例如在亞馬遜、eBay等網購平台購買的商品，或者在外州購買的大型物品如家具、車輛、設備等，並運回加州使用。企業從外州供應商購買設備和商品，但對方未收取加州銷售稅的，也需要支付使用稅。（美國張青會計師聯合事務所／提供）