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IRA、401K省稅 3月1日世報稅務講座專家教門道

記者張庭瑜／洛杉磯報導
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互惠財富專家Steven Wang將於3月1日世報財稅講座，分享個人與企業退休帳戶省稅規畫，並剖析IRA、401K等投資工具的操作細節及常見誤區。（Steven Wang提供）
互惠財富專家Steven Wang將於3月1日世報財稅講座，分享個人與企業退休帳戶省稅規畫，並剖析IRA、401K等投資工具的操作細節及常見誤區。（Steven Wang提供）

世界日報「2025理財稅務講座」將於3月1日在世界日報大樓四樓舉行，特邀互惠財富資深產品專家暨財務規畫師Steven Wang主講「個人、公司省稅規畫及落地方案解析」。該講員表示，許多民眾雖已請會計師規畫稅務，但對IRA、401K等退休計畫的操作細節仍相當模糊，將在講座中提供務實建議。

Steven Wang指出，最常見的誤區是民眾認為IRA帳戶只能在銀行或股票基金平台供款，「其實還有更多穩健且高效的投資選擇。」此外，民眾常不知道即使提前解約或職業轉換，401K帳戶都可以轉移至更有利的投資平台，「這種稱為roll over IRA的操作，能為民眾創造更好的理財效益。」

針對近來熱門的Roth IRA轉換議題，Steven Wang特別提醒投資人必須謹慎。他說:「許多人為了追求未來免稅，刻意做Roth conversion，卻忽略當前的稅負成本。特別是年長者，轉換後未必有足夠時間等待帳戶增值，反而可能得不償失。」他指出，有些機構甚至會收取高額諮詢費，只為解釋「backdoor IRA」等專業術語。在企業稅務規畫方面，Steven Wang將詳細分析企業主如何合理規畫401K和公司退休金(pension)，並提供風險規避建議。他強調，此次講座將以淺顯方式，為聽眾分析各類投資方案優劣，並提供具體可行的理財建議。

Steven Wang擁有20多年財富管理經驗，為全美百餘家A級金融保險公司合作夥伴，專精於稅務規畫、家族信託、高端人壽及車房保險等領域。「2025世界日報理財稅務講座」將於3月1日在世界日報大樓四樓舉行，活動免費入場，不須事先報名。

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