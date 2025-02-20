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從墨帶生蛋入境違法 海關查扣數量大增29% 初犯罰1000

編譯胡立宗／綜合報導
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海關暨邊境保護局聖地牙哥分局提醒民眾，生雞蛋不得攜帶入境。（取材自X平台）
海關暨邊境保護局聖地牙哥分局提醒民眾，生雞蛋不得攜帶入境。（取材自X平台）

美國境內的2100萬隻蛋雞因禽流感死亡，導致1月的全美平均蛋價衝高至一打4.95美元。靠近邊境的人於是前往墨西哥買蛋，但卻不知未煮過的生蛋不得攜入美國，因此聯邦海關暨邊境保護局（CBP）查扣的雞蛋數，2024年10月至2025年2月年增29%。

進出口商「Smart Border Coalition」的執行長Joaquin Luken接受聖地牙哥（San Diego）NBC電視台訪問時說，攜帶日用品或藥物入境很常見，但是很多人不知道未煮熟的雞蛋是不能帶的。

他建議，攜帶雞蛋回美最好先向海關申報，雖然還是會被沒收，但海關應該只會警告，而不會開罰。

海關暨邊境保護局的公告則表明，因為墨西哥帶回來的雞蛋可能帶有「高病原禽流感」（Highly Pathogenic Avian Influenza）或「禽鳥新城病」（Virulent Newcastle Disease），因此才會登上不得攜入的清單。

另外，生雞肉、活雞也在禁止之列。如果民眾事先申報所攜的農產品，就算其中有違禁品，就不會被罰。CBP表示，初犯且非供販售者，罰鍰可能就要1000美元。

海關暨邊境保護局聖地牙哥分局指揮官Sidney K. Aki日前在X平台上貼文，表示海關扣押的雞蛋數量增加不少，提醒民眾生雞蛋是不能帶回美國的。

因為禽流感，全美蛋雞死亡2100萬隻，單是2024年12月就達1300萬隻，總數少了8%，每打平均蛋價1月因此飆至4.95美元。因禽流感，已知1人死亡、68人確診。

禽流感 雞蛋 邊境

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