愛比錢更重要 Rosemary農場捐蛋山火災民

抱蛋而歸的民眾。（KTLA）

全美一打雞蛋 平均價格已逼近5美元，南加 部分地區甚至出現8、9美元的高價，但對總部設在聖塔芭芭拉縣聖塔瑪麗亞（Santa Maria）的Rosemary Farm來說，愛比錢更重要，他們1、2月都在捐蛋給洛杉磯 火災的災民與第一線人員。

Rosemary Farm的網站近日宣布，2月將捐出總數27萬顆蛋給寶馬山與伊頓山火的受災家庭，這些蛋將由洛杉磯地區食物銀行（Los Angeles Regional Food Bank）負責分發。

另外，他們在1、2月已捐出5萬4000顆雞蛋給Tehachapi Grain Project等多個組織，用於為家戶與救災人員備餐。Winter Fate Bakes也是受贈者之一,，店家將為災區小孩製作生日蛋糕。

Rosemary Farm的家族代表Tracy Ramsdell指出，這些蛋將能提供高品質蛋白質給數千個家庭，確保他們在此艱難時刻還能營養充足，因為社區鄰里現在更需要新鮮、營養的食物。她說，不只是受災戶，還有第一線工作人員，捐蛋代表他們對受災戶的關心，與對保護民眾第一線人員的感謝。