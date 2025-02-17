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南加創業峰會 聚焦Al投資商機

記者張宏／洛杉磯報導
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矽谷知名科技高階主管Pankaj Kedia是一名人工智能思想領袖和專家，他現場分析了人工智能的發展方向和投資未來。（記者張宏／攝影）
矽谷知名科技高階主管Pankaj Kedia是一名人工智能思想領袖和專家，他現場分析了人工智能的發展方向和投資未來。（記者張宏／攝影）

南加創業峰會15日在洛杉磯市中心舉行，現場設置不同主題的創業演講，其中人工智能AI）是最熱門的關鍵詞，不僅有業者現場展示其AI相關成果，更多人希望能在AI時代中找到投資的商機。

主辦方華視度創投（Visionlist Commons）是由南加大畢業生Fiona張創立的整合創業資源的非營利組織。她表示，她畢業後開始創業，了解到留學生在美國創業的艱辛，因此萌生搭建一個幫助留學生在北美實現創業夢想平台的想法，希望透過整合創業資源，幫助他們克服文化和市場的壁壘。這次論壇邀請邀請到輝達（NVIDIA）早期投資人和南加活躍的孵化器投資人讓大家面對面交流，人工智能顯然是最熱的話題。

矽谷知名科技高階主管Pankaj Kedia是一名人工智能思想領袖和專家，他分析了人工智能的發展方向和投資未來。他表示，和電腦與智能手機相比，人工智能覆蓋人群更為廣泛，應用場景也非常多元，可謂能覆蓋到生活的方方面面，AI可應用到質量管理、數據分析、客服、產品發展、風險評估、醫療和農場自動化等，對人類可謂第二次工業革命。現在七大AI相關產業如輝達、蘋果和亞馬遜等市場價值總計增加到10兆美元，根據去年數據，全球50大AI初創公司的總價值是3500億美元，越來越多的錢在進入AI產業，如何選擇AI公司進行投資，是每個投資者都必須要學習和面對的。

從事量化交易的華人Peter Yan表示，現在人工智能的人機交互已日益成熟，未來是人工智能根據收集到的數據做出決定，目前這個動作是人類進行的，如何讓人工智能產生行動是下一步的發展方向。

現場也聚集各種科技創業者，包括來自中國的除草機器人。業者翁禹來表示，這是他們研發的第二代產品，成本比第一代價格低，民眾在一個月免費試用後，可採取租賃服務。除草機器人一如掃地機器人，可通過路線和面積規畫，完成基本除草工作，且一次充電通常可運行四小時。美國因為人工除草費用較高，除草機器人有更大市場發展空間。他們第一代出售2000到3000台，希望第二代可銷售上萬台。

現場也有頭髮健康智能設備，業者表示，現代人頭髮和頭皮健康日益受到關注，但洗護髮產品眾多，如何選擇適合自己的產品和方式至關重要。他們通過特定機器可檢測判定頭皮健康程度，之後通過應用程式的大數據，推薦適應的洗髮護髮產。

南加創業峰會聚集各行業人才討論創業發展方向。（記者張宏／攝影）
南加創業峰會聚集各行業人才討論創業發展方向。（記者張宏／攝影）
現場也聚集各種科技創業者，包括來自中國的除草機器人。（記者張宏／攝影）
現場也聚集各種科技創業者，包括來自中國的除草機器人。（記者張宏／攝影）
南加創業峰會15日在洛杉磯市中心舉行，現場設置不同主題的創業演講，其中人工智能（...
南加創業峰會15日在洛杉磯市中心舉行，現場設置不同主題的創業演講，其中人工智能（AI）是最熱門的關鍵詞。（記者張宏／攝影）

人工智能 AI 投資

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