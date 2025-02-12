搶蛋 南加農場清晨數百汽車排長龍 一早就被搶光

奇諾市的Billy's Egg Farm 農場的蛋一早就賣光。（Billy's Egg Farm臉書）

隨著南加 超市的雞蛋 價格飆升且貨源短缺，當地農場成為消費者的新戰場，甚至出現數百輛汽車在農場門口大排長龍等待購買新鮮雞蛋的奇景，而且上午11點前迅速售罄。

南加庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）居民Stephanie Vickers表示，她已經有一段時間沒有在超市購買雞蛋了。她回憶道，「我上次買雞蛋還是在感恩節的時候。」

這波雞蛋短缺的主要原因是2022年爆發的禽流感 。只要病毒出現在家禽養殖場，整個雞群就會被撲殺，以防疫情擴散。由於大型養雞場通常飼養超過百萬隻蛋雞，即使少量感染也會嚴重影響供應。

目前，許多超市開始限購雞蛋，以確保更多顧客能夠買到。Trader Joe's現已規定每位顧客每次僅能購買一打雞蛋，而位於內陸帝國的Whole Foods甚至張貼告示，限制每人最多購買三盒。

由於超市雞蛋供應短缺，許多消費者開始尋找其他管道，農場成為了熱門選擇。庫卡蒙加牧場市的Rosemary Farm和奇諾市（Chino）的Maust Family Farms成為兩個熱門供應商。Maust Family Farms近來湧入大量新顧客，甚至出現限購措施，每人最多購買40顆雞蛋。

農場主Paul Maust表示，「我們的雞蛋更新鮮，不像外州運來的雞蛋可能已經存放了好幾周。」目前該農場的雞蛋售價每打7.25美元，每盤17.95美元。

奇諾市的Billy's Egg Farm 農場數百輛車清晨排隊購買雞蛋。（ABC電視台）

奇諾的Billy's Egg Farm更是出現排隊熱潮。上周六，數百輛車清晨便開始排隊購買雞蛋。許多顧客表示，他們清晨7點就來排隊，但仍然花了一小時才買到雞蛋。該農場的雞蛋在上午11點便全部售罄。

農業專家解釋，禽流感對雞蛋供應的衝擊遠大於肉雞市場。因為蛋雞通常需要9個月才能開始產蛋，而肉雞僅需30至60天就可上市。蛋雞養殖場規模較大，停留時間更長，因此更容易爆發禽流感，進而影響雞蛋供應。

目前，除了Billy's Egg Farm，位於安大略市（Ontario）的Voortman Egg Ranch也是當地居民尋找新鮮雞蛋的另一選擇。在全國性雞蛋短缺的情況下，南加的本地農場成為了消費者的新希望。