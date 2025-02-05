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搶蛋 好市多開門前逾200人排隊 疫情期搶購衛生紙後首見

記者王若然／阿蘇薩市報導
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民眾一大早就在好市多購買雞蛋。（記者王若然／攝影）
民眾一大早就在好市多購買雞蛋。（記者王若然／攝影）

近期禽流感爆發雞蛋價格猛漲，而貿易戰加關稅引發民眾恐慌。在洛杉磯縣的好市多，消費者為能購買到便宜雞蛋，在好市多開門前就大排長龍。部分好市多開門前排隊人數，在200人以上。有人感嘆，這是疫情期間搶購衛生紙以來，第一次見這樣景象。雖然搶購雞蛋人數眾多，但秩序井然，還有華人年輕人幫年長者搶蛋的溫馨一幕。

影音來源：記者王若然

阿蘇薩市（Azusa）好市多4日上午10時開門營業，記者9時50分來到這，只見等待入場的民眾，已經大排長龍。隊伍至少有200人，蜿蜒至停車場，長約200米。有華男表示，新冠疫情搶購衛生紙後，這是他第一次見這麼誇張的隊伍。「如今超市一打雞蛋要10幾元，他前幾天看到有人買一大拖車雞蛋，很有可能是餐廳預感雞蛋荒提前囤蛋」。另一華裔女子稱，「那我也要買一盤」。她說喜歡烤蛋糕，平時會用很多蛋。

進入好市多，很多民眾直奔雞蛋冷藏庫；該區變得非常擁擠，好市多較大的購物車難以在擁擠環境下進入，許多消費者只好將推車停在遠處，步行進冷庫拿蛋。一位好市多職員守在門口告知顧客，一人限拿三盤。還有一名年輕女子看見老人推車不方便，幫忙進去搶購兩盤蛋給她。有華人被其他人建議也去買雞蛋，但她說，「家裡已經囤太多蛋，放不下了」。

南加州居民陳女士表示，她在好市多開門前就去買蛋，「因為這樣才能買得到。」最近一周，她和她先生來兩次好市多，都沒買到蛋。而住家附近的超市雞蛋很貴，18個蛋16多美元，比肉還貴。好市多的60顆裝的雞蛋，已從11多美元漲到現在18多美元，但在市面上，算是便宜的。

記者從阿蘇薩好市多出來時約上午10時5分，入口處依然有人排隊進入。此時停車場已經停滿，有新來的車子，在等待車位。

除阿蘇薩的好市多外，有華人讀者反饋，4日格蘭杜拉（Glendora）附近的好市多雞蛋，在開門營業約一小時內，就有很多已被搶購一空。

根據USA Today報導，如今美國雞蛋短缺以及民眾搶購雞蛋原因很多。除2022年以來持續的禽流感，還有雞蛋價格上漲帶來的恐慌性買蛋。根據Emory大學市場學副教授Saloni Vastani，與疫情期間搶購廁紙一樣，雞蛋短缺有現實和心理上的雙重因素。當禽流感導致雞蛋短缺，民眾會擔心雞蛋價格上漲以及長時間買不到雞蛋而購買更多蛋。有民眾原本一次購買一打蛋，現在一次買四打。

此外，Saloni Vastani認為還有可能是貿易戰加劇了民眾的恐慌心理。川普政府「威脅增加關稅和搶購雞蛋有聯繫。很多人認為雞蛋價格會因關稅上漲而上漲。」她還說，「這個時候有些行業會趁機漲價，因為消費者會誤認為漲價是因為關稅增加」。

2月4日上午好市多還沒開門，人們就排起了長隊搶購雞蛋。（記者王若然／攝影）
2月4日上午好市多還沒開門，人們就排起了長隊搶購雞蛋。（記者王若然／攝影）

雞蛋 好市多 禽流感

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