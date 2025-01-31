塔台、軍機溝通不足？南加飛行教練：85%空難是人為失誤

洛杉磯縣警察局後備役警官莊佩源（左）1993年獲得噴射機商業執照並擔任飛行教練。（莊佩源提供）

華府 30日發生全美2001年以來最大美國本土空難事件，洛杉磯 飛行教練認為，此次空難機場塔台和軍機的溝通極可能出了嚴重問題，民航班機成了最大受害者；如果軍用機上的ADSB-Out系統如果沒有打開，也會導致空管和其他飛機看不到，85%空難都是人為失誤導致。

洛杉磯縣警察局後備役警官莊佩源表示，飛機起落時，與空管塔臺的雙向溝通非常從要。（莊佩源提供）

洛杉磯縣警察局後備役警官莊佩源1993年獲得噴射機商業執照並曾擔任飛行教練，他表示，此次空難發生在準備降落的民航客機與訓練軍機之間，中間有機場塔台溝通的調度。傳統上，民航飛機駕駛員都經過非常嚴格的訓練，經驗豐富，加上民航機使用大型儀表盤飛行，在機場降落時完全按照規定程序和規定路線，必須接到塔台批准降落的指令才能降落，失誤機率非常低。軍機則有特別的信號系統，民航機飛行時也處於機場塔台統一管制範圍，雙方應該會有溝通。但從目前知道的情況看，塔台在空難發生前30秒才問軍機「有沒有看到民航機」，對於兩架都在快速迎面駕駛的飛機來說實在太短，等互相看見為時已晚。

奇諾Joy Sky飛行學校校長暨資深飛行教練趙丹峰（左）。（趙丹峰提供）

奇諾Joy Sky飛行學校校長暨資深飛行教練趙丹峰（Dave趙）表示，大型民航機的電腦系統具有高度的安全性，他們使用儀表盤飛行（Instrument），也就是在人眼完全看不到機位狀況的環境下飛行，比如陰天、下雨、濃雲，或突然遭遇冰雹或雷電天氣，依靠儀表盤數據以及塔台的空中指令，安全完成飛機起飛、飛行及降落；軍機直升機無論從精密和操作便利性等等方面都無法與之相比。

趙教練特別提到美國的軍用飛機都配有一個叫ADSB-Out和ADSB-In系統，這兩個鍵通常隨任務的需要隨時打開或關閉，如果處於ADSB-Out關閉狀態，則意味著別的飛機和空管都無法跟蹤，以便進行秘密規避飛行。他說，軍事飛行有特權關閉ADSB-Out，但民用飛機不打開則是違法的；但如果軍機使用民用機場時不打開ADSB-Out，顯然是失誤。

華人 包機業者Karena表示，預計調查會著重在陸軍直升飛機和空管是否失職。DCA機場非常嚴格，商務包機都無法降落，只能降落在臨近的Dulles機場。整個機場從地面到1萬呎都屬於最繁忙的B空域，裡面更包含幾個禁飛區，所有飛機都有特別的入場流程，以這個情況來看，PSA Airline營運的這架美航5342航班飛機是照著導航系統指令入場降落。同時陸軍直升飛機的駕駛員也不是菜鳥，當時雖然是在執行訓練航班，但主駕駛有1000小時以上的飛行經驗，副駕駛也有500個小時以上經驗，只是不確定他們飛行這架型號的直升飛機是多少時間。