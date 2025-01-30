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蛋價比一比 高檔超市Whole Food反而便宜

洛杉磯訊
洛杉磯一些主要超市雞蛋雞蛋價格出現明顯差異，引起消費者質疑 。（KTLA截圖）
洛杉磯一些主要超市雞蛋雞蛋價格出現明顯差異，引起消費者質疑 。（KTLA截圖）

KTLA電視台報導，近期南加州地區購買一打（12顆）雞蛋價格持續飆升，不同超市之間的價格差異也讓消費者感到驚訝。根據調查，在洛杉磯縣一些主要超市購買Grade A籠養雞蛋價格都有差異。

比如，購買12顆一盒雞蛋，若在Ralphs超市是8.99美元；Vons (Lucerne 品牌)是7.99美元；超市Whole Foods是3.79美元；超市Sprouts (AA 級)是3.99美元，而受華人青睞的超市Trader Joe's 是3.99美元。

報導說，值得關注的是，Whole Foods和Sprouts這兩家通常被認為價格較高的高檔超市，雞蛋價格卻遠低於Ralphs和Vons連鎖超市。在Sprouts超市，消費者甚至可以購買到據稱品質更高的AA級雞蛋，價格也很誘人。

報導稱，這種價格差異引發了消費者的疑問和不滿。一些Reddit用戶分享Ralphs的雞蛋售價高達9美元的照片，並批評這可能是價格剝削的行為。對此，Ralphs的母公司 Kroger並未就媒體詢問回應。

專家認為，這種價格差異可能與供應商的差異、受短缺影響程度以及成本如何轉移給消費者有關。一些人推測Trader Joe's 的價格可能是因與供應商簽訂固定價格合約，從而暫時避免價格飆升，但如果合約更新，未來價格可能會上漲。

KTLA電視台消費記者David Lazarus表示，合約鎖定價格可能解釋Trader Joe's及Whole Foods和Sprouts價格較低的原因。這樣的價格機制可能使這些超市在供應緊張時仍能提供給消費者較為優惠價格。

雞蛋 Trader Joe's 加州

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