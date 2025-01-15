「蛇年迎春年節展」1/18蒙市登場 200攤位等你來

「2025世界日報蒙市迎春年節展」新聞發布會，從右到左為Jose Sanchez、楊安立、吳紹榮、于趾琴、Lilian Chik、Digia Dam。(記者劉子為╱攝影)

由世界日報洛杉磯 社、蒙特利公園市 政府及蒙特利市商業發展委員會共同主辦的「蛇年迎春年節展」，將於1月18日及19日在蒙市嘉偉大街(Garvey Ave)隆重登場；主辦方1月14日向社會各界介紹活動亮點，並邀請廣大市民參與共慶農曆新年。

蒙市市長吳紹榮在致詞中提到，迎春年節展是凝聚社區力量的重要節日。(記者劉子為╱攝影)

世界日報洛杉磯社社長于趾琴表示，「迎春年節展」已發展成為北美地區最具規模的農曆新年慶祝活動，今年設立200個特色攤位，涵蓋年貨、伴手禮及各地美食。主舞台將有精采紛呈的表演，包括武術、街舞、樂器演奏及川劇變臉等。此外，現場大抽獎將送出機票、禮券及迪士尼門票等豐厚獎品，活動免費入場並提供免費停車，歡迎各界攜家帶眷參加，共迎2025蛇年。

蒙市市長吳紹榮在致詞中提到，迎春年節展是凝聚社區力量的重要節日，也是家庭團聚、社區合作的美好時光。他感謝主辦方及合作夥伴，期待大家在這個特殊的時期，通過此次活動找到歡樂與希望。

副市長楊安立表示，此活動歷史悠久，深受市民喜愛。她特別強調，在經歷火災等挑戰後，這樣正面的社區活動意義非凡，能為居民帶來希望與凝聚力。

市議員Jose Sanchez認為，蛇象徵著轉變與新生，他鼓勵社區成員以新氣象迎接新的一年，攜手打造更美好的生活。他感謝世界日報和蒙市政府多年來的合作，讓迎春年節展成為聖蓋博谷乃至洛杉磯的重要節慶活動。

活動的主要贊助商之一、全美銀行(US Bank)助理副總裁Digia Dam表示，新春年節展是促進文化交流的重要平台，全美銀行將繼續為社區提供紅包、日曆等節慶禮品，並在各分行延續新年氛圍，服務更多客戶。

另一贊助商中國信託銀行(CTBC)高級副總裁Lilian Chik也在會中祝福大家新年快樂，並強調該銀行長期支持社區活動，致力於提供優質金融服務，滿足客戶需求，並推動文化傳承與發展。