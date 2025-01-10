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洛杉磯野火濃煙恐致癌 經濟損失估計上修至1500億

洛杉磯野火肆虐、消防栓缺水 紐森致電拜登卻「打不通」

搶救住宅到最後一刻 華裔大火中衝出重圍 死裡逃生

記者楊青／洛杉磯報導
胡先生和鄰居與消防員第一時間一起滅火。（Jimmy胡提供）
胡先生和鄰居與消防員第一時間一起滅火。（Jimmy胡提供）

「我堅守了整整12個小時，用水管不斷往屋子上噴水，但最後水連二樓都上不去了」，洛杉磯華裔電影人Jimmy胡在死灰復燃的大火中衝出重圍，撿回一條性命，但海邊住宅慘遭大火吞噬。寶馬山（Palisades Fire）大火從7日上午延燒，至9日下午附近再度出現新火場。

胡先生太平洋派立沙德斯在家後院和附近社區7日上午開始發生大火。（Jimmy胡提供...
胡先生太平洋派立沙德斯在家後院和附近社區7日上午開始發生大火。（Jimmy胡提供）

胡先生和太太Tracy位於寶馬山花園（Pacific Palisades ）的家，正好處在7日第一場大火圈內，火災發生不到半小時，大批消防員進入該社區，到各家後院滅火，五、六位消防員來到胡家後院，排成人牆噴水滅火，消防員同時在附近幾座山頭砍樹並燒出巨大隔離帶。其間，胡先生和鄰居們一起各自守家，一次一次用水管將自家房子澆濕，「看到我家火勢已經順相反方向離開，後院幾乎沒有可燒的東西，以為沒事了，萬萬沒想到大火在幾個小時後又從正面燒過來」。

7日深夜，大火從前門包圍胡先生家。（Jimmy胡提供）
7日深夜，大火從前門包圍胡先生家。（Jimmy胡提供）

胡先生和鄰居們從上午一直堅守到晚上，互相每半個小時通一次電話，瞭解對方的火情。「晚上十時多，我們都發現水壓已不起作用，連二樓窗子都上不去」，他回到房間，試圖人工打開屋頂上的自動消防噴水裝置，但完全沒有水出來」。透過窗子一看，外面滿院子全是火球，凶猛的大火正從鄰居家衝向他家前門。「這時候周圍完全沒有消防員，也沒有水」，他和鄰居決定撤離，「打開正門，巨大的火光和熱浪衝過來，根本出不去，最後只能從側門衝出去，一路踩著遍地火星上車」。

膽子更大的鄰居衝在前面，胡先生的汽車緊跟後面，很長的山路完全沒有路燈，但周圍火光衝天，一路全是濃烟，兩邊燒著火，能見度很低，有好幾英里的路上全是火星，兩人的汽車快速衝過去，「我當時覺得不衝過去我的汽車輪胎都會很快化掉」。當汽車開到沿海公路回頭看，一片火海。

7日上午起火時胡先生問消防員，我們社區的公共山區十多年從沒有被允許清理落葉，為什麼？消防員的回答是，「因為環保部門要保護附近的一種黃色松鼠，說落葉的自然生態有助於保護這些松鼠。」

胡先生家社區一片灰燼。（社群平台照片）
胡先生家社區一片灰燼。（社群平台照片）

倉惶逃離火場，胡先生和太太完全來不及收拾東西，連多一件衣服都沒來及拿。他感慨，現在無家可歸，還不如一隻松鼠。

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