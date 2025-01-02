美國夢降級 聯排屋成本便宜、維護簡單成為新選擇

許多專家認為，新的美國夢應該是聯排屋（Townhouse），房價負擔低於獨立屋，且維護簡單。圖為奇諾市Town Center附近的一處聯排屋。（記者啟鉻／攝影）

新移民 在美國打拚，擁有房屋，是實現美國夢的核心之一；但在房價 越來越高的現今，這個理想變得難以實現。為應對這一狀況，華盛頓郵報（Washington Post）報導指出，許多專家認為，新的美國夢，應該是聯排屋（Townhouse）；這些住宅的成本比傳統獨立屋（Single House）更具吸引力，且維護簡單，對許多家庭來說，是理想選擇。

Realtor及Builder Magazine等地產媒體也有相關報導，認為當今許多美國人對「美國夢」的定義，正在發生變化。傳統上，這個夢想要有獨立住宅，通常是有寬敞庭院的大房子。然而，隨著房價不斷上漲、都市化和生活方式改變，成本更低的聯排屋，越來越成為許多人的理想選擇。

報導指出，聯排屋有獨特優勢。作為與鄰居共用一面牆的住宅類型，它們通常比獨立屋便宜。值得一提的是，聯排屋提供相對較小的庭院，降低維護成本和時間，使得住戶可以更輕鬆享受生活。

2023年9月間，華人 路女士（Lucia Lu）一家搬進奇諾市新開發的Town Center附近社區。她和先生購買的新居是一處Townhouse，華人習慣稱之為聯排屋。她表示，住宅價格50萬美元多一點，相對獨立屋還是很划算，由於距離小學校較近，孩子上學更方便。路女士認為，聯排屋的價格更具可負擔性，居住條件不比獨立屋差太多。

那麼，導致全美需要更多聯排屋的原因是什麼？目前，美國面臨300萬套到700萬套住房短缺，尤其是中等收入家庭，負擔得起的住房越來越少。根據房產資訊平台Zillow的數據，現今房價比20年前上漲數倍，目前的房貸利率 又較高，使得許多家庭無力負擔買房。很多美國居民擔心，可能永遠無法擁有自己的家。

因此，聯排屋作為解決這一住房問題的方案，無疑具極大潛力。根據市場調查，過去十年來，聯排屋的需求不斷上升，並且已成為許多家庭首選。與獨立屋相比，聯排屋的價格更合理，尤其是在一些大城市，聯排屋的價格通常比獨立屋便宜20萬美元到40萬美元不等。

除價格因素外，聯排屋也吸引越來越多家庭，因為它們符合現代家庭需求。許多家庭傾向更簡單生活方式，減少日常維護負擔。聯排屋通常提供公共區域，由社區統一管理，住戶不必擔心修剪草坪、清理堆雪或維修房屋等問題。

此外，現代聯排屋不僅適合年輕家庭，也適合空巢老人或單親家庭。許多住戶表示，聯排屋的社區感，使他們更加親近鄰居，並提供更多社交機會。住戶在周末時會聚集在小區的公共區域交流，這種社區氛圍讓人感到溫馨和支持。

對許多美國人，尤其是華人新移民來說，購買聯排屋可能代表一個新的夢想：既能擁有屬於自己的家，又能享受簡單且輕鬆生活方式。這不僅是一種住房選擇，更是在美國的生活方式改變，且適應現代家庭需求和願望。