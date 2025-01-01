緬懷卡特 民眾聚集尼克森圖書館留言

數十名民眾12月30日齊聚尼克森圖書館，在追思簿上留言悼念前總統卡特，表達深切哀思。（截自 abc7電視台）

美國前總統卡特 （Jimmy Carter）2024年12月29日辭世，數十民眾於12月30日前往尼克森總統圖書館 暨博物館 （Richard Nixon Presidential Library and Museum）在追思簿上留言表達哀思。追思簿將收藏於卡特圖書館，並於2025年1月9日全國哀悼日前持續展示。卡特生前與尼克森有深厚淵源，曾出席尼克森葬禮，並為館內中東和平特展留下重要紀錄。

「他是非凡的總統，更是了不起的人，」橙縣居民易伊莉莎白（Elizabeth Yi）周一受訪時眼泛淚光說：「我事先在手機上打好草稿，再用最好的筆跡工整謄寫。」易伊莉莎白曾透過卡特中心赴衣索比亞，親身參與沙眼（又稱顆粒性結膜炎）防治工作。密西根州政治學教師勒維克（Karen Le Veck）偕家人參觀時也在追思簿上留言：「我想向他的家人表達慰問。他是好丈夫、好父親，這很難能可貴。家庭是如此重要，我特別感謝卡特先生所做的所有人道主義工作。」

尼克森基金會公關副總裁洛佩茲（Joe Lopez）表示，所有追思簿內容將轉交卡特家族，並預期日後會成為卡特圖書館的珍藏。適逢卡特辭世，他在大衛營協議中扮演的關鍵角色再度受到矚目。「以色列和埃及之間的和平協議，可能是他總統任內最重要的成就。我們的中東特展詳細介紹了卡特總統如何促成大衛營協議，以及這份歷史遺產的影響。」洛佩茲說，「1994年，卡特總統伉儷曾來訪，並出席尼克森總統葬禮，他們也曾走過這些走廊，如今在此表達敬意別具意義。」

尼克森總統的女兒們周日發表聯合聲明，特別肯定卡特夫婦「幫助改善住房、消除疾病而不懈努力，改善了無數人的生活。」民眾如欲在追思簿上簽名，可於每日上午10時至下午5時前往博物館，元旦當天休館。