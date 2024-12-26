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聖誕節後大甩賣 不少名牌不到半價

記者楊青／綜合報導
亞馬遜官網多項商品大降價，Apple Beats Studio Pro折價51%，從350美元降至170美元。（截自亞馬遜官網）
亞馬遜官網多項商品大降價，Apple Beats Studio Pro折價51%，從350美元降至170美元。（截自亞馬遜官網）

聖誕節後大甩賣，許多商品攔腰折價起跳，不少知名品牌原價兩成甚至一成就能拿下。

亞馬遜在平安夜當天給出了聖誕節後大甩賣的最後價單，吸引年底最後一波買氣，大幅度折價商品從電腦、高清耳機到家用電子清潔產品應有盡有。其中，Apple Beats Studio Pro，折價51%，從350美元降至170美元；Sony WH-1000XM4，折價43%，從348美元降至198美元；Beats Studio Buds折價47%，從150美元降至80美元；iRobot Roomba折價40%，從250美元降至149美元。

沃爾瑪（Walmart）的聖誕節後折價商品清單也是長長一串，包括多款高清智能電視、手提電腦、音響、耳機、投影機、個人健保用品和居家清潔電子產品等。其中，SamSung65吋4K高清電視折價20%，從470美元降至378美元；Vizion65吋4K高清電視降價23%，從428美元降至328美元；HP15.6吋手提電腦折價34%，從379美元降至249美元原價；原價700美元的ArtSea 4K投影機，節後只要70美元。

Bath & Body Works所有的蠟燭、個人清潔和護膚用品、藝術肥皂等，全部折價50至75%；Bed Bath & Beyond的家具和儲存系列用品，全部折價70%。兒童用品店Carter's，實體店和網店的嬰兒服裝、嬰幼兒用品全部折價70%；GameStop的電子遊戲和遊戲機配件以及收藏版遊戲，最多折價50%。

百貨店的折價從20%至75%不等。Kohl's全部聖誕節貨品折價最高70%；Macy's的折價幅度在20至60%之間；Target折價在50至75%之間；Victoria's Secret的內衣最高折價70%，香水和美容商品頁有不錯的折價；Pottery Barn的節日商品最高折價達80%。

IKEA的聖誕節後折價期將持續到新年1月7日，包括家具、床上用品和居家裝飾品，最高折價50%。

聖誕節 Macy's 健保

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