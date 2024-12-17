我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

多州頻出現無人機掀陰謀論 關鍵問答一次看

威州基督教私校3死6傷 15歲女學生槍殺同學老師後自盡

聖地牙哥男子公園遛狗 突遭3家犬圍攻身亡

聖地牙哥訊
XL惡霸犬（XL bullies）突然襲擊主人致死。（取自FOX5電視台）
XL惡霸犬（XL bullies）突然襲擊主人致死。（取自FOX5電視台）

繼一周前，南加柯汶那市有華人女孩遭自家狗襲擊不幸遇難，南加地區日前再次發生狗咬死主人悲劇。根據聖地牙哥警局消息，一名男子在家附近的社區公園遛狗，突然被自己養的三隻狗圍攻咬傷，送醫後傷重不治。

KTLA 5、FOX5報導，這起事故發生在13日，地點位聖地牙哥梅薩維京社區公園（Mesa Viking Neighborhood Park）的兒童遊樂場。當局表示，肇事的三隻狗被確定為XL惡霸犬（XL bullies），這是一種以體型和力量聞名的狗品種。事發時，XL惡霸犬突然襲擊主人，警方不得不使用泰瑟槍（Taser）阻止這場攻擊。

目擊者Steve Marto最初以為是警察逮捕嫌疑人，後來才意識到是圍捕三隻大狗。Marto說，那些狗體型很大、肌肉發達。

當局稱，事發當天中午，有目擊者撥打911報告襲擊事件。警方趕到現場時，發現一名男子被狗咬傷多處，被害人身邊的一名兒童沒有受傷。據悉，周圍好心人曾試圖干預，他們用鏟子、高爾夫球桿打狗，甚至用撕破的衣服和鞋子阻止襲擊。

受傷男子被緊急送往醫院搶救，當時傷勢不明。受害者的妹妹後來向媒體證實，男子在醫院宣布不治身亡。事發後，其中兩隻狗很快被警方抓獲，第三隻狗在逃，導致附近一所小學臨時封鎖。

警方後來在公園附近的主人家發現第三隻狗，當局尚未公布如何處置這三隻狗。周圍鄰居對附近有XL惡霸犬表示擔憂，「不明白為什麼有人要養三隻這麼大的狗當寵物，在我看來，這就是在製造麻煩。」

事故現場有人用鏟子、高爾夫球桿打狗，試圖阻止襲擊。（取自FOX5電視台）
事故現場有人用鏟子、高爾夫球桿打狗，試圖阻止襲擊。（取自FOX5電視台）

南加 聖地牙哥 寵物

上一則

看家護院好犬雙刃劍 飼主要多了解狗性

下一則

洛縣家庭聚會突生意外 家犬攻擊3賓客遭刺死

延伸閱讀

MLB／佐佐木朗希爭奪戰 達比修願親自出馬遊說

MLB／佐佐木朗希爭奪戰 達比修願親自出馬遊說
新聞眼／瓜地馬拉申遺成功「大風箏」指引亡靈回家路

新聞眼／瓜地馬拉申遺成功「大風箏」指引亡靈回家路
耗6個月製作…瓜地馬拉「巨型風箏」技術 列聯合國非遺

耗6個月製作…瓜地馬拉「巨型風箏」技術 列聯合國非遺
加州租屋 聖地牙哥最貴 平均月租3175元

加州租屋 聖地牙哥最貴 平均月租3175元
聖地牙哥青年文化大使 感恩節送溫暖難民家庭

聖地牙哥青年文化大使 感恩節送溫暖難民家庭
歡慶感恩節最佳去處 這城市居冠 亞城全美第2

歡慶感恩節最佳去處 這城市居冠 亞城全美第2

熱門新聞

御香食品即食肉類產品的李斯特菌疫情已蔓延至美國8個州。（CDC）

又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品

2024-12-11 16:16
行車記錄器已成為許多車主的「電子證人」，不僅有助事故真相釐清與法庭證據支持，亦為商用車輛業主提供保險折扣。（記者張庭瑜／攝影）

行車記錄器作證 律師：需符3要件才具法律效力

2024-12-13 01:20
周應標（Yinpiao Zhou，音譯）涉嫌11月底，使用無人機飛越范登堡太空基地拍攝照片。（KTLA5電視台）

華男持綠卡飛中國登機前被攔截 因做這件事

2024-12-11 15:31
在中國大陸做機票生意的張先生（左）和沈女士，11月16日在爾灣向當地警局反映情況。（記者王若然／攝影）

華女住富人區竟是老賴 遭多中國人跨國追債

2024-12-09 20:09
1960年後出生者，要到67歲才能領取全額社安退休金。圖為示意圖。（pexels）

2025社安退休金計畫 有幾項改變

2024-12-15 19:19
發生家庭犬咬死小主人悲劇的住家，位於柯汶那Palomino Dr 2500號街區一處門衛住宅區。（記者楊青/攝影）

悲劇 南加兩犬咬死自家五歲娃 苦主疑華人

2024-12-09 17:14

超人氣

更多 >
走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約

走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約
雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍

雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍
研究證實黑色塑膠鍋鏟恐致癌 該立刻扔掉嗎？

研究證實黑色塑膠鍋鏟恐致癌 該立刻扔掉嗎？
盤子重複取餐是大忌？ 吃自助餐最常犯的6個錯誤

盤子重複取餐是大忌？ 吃自助餐最常犯的6個錯誤
只是鼓勵？ 曾志偉頒獎典禮三摸海清的臉 挨轟油膩、沒分寸

只是鼓勵？ 曾志偉頒獎典禮三摸海清的臉 挨轟油膩、沒分寸