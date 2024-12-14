華人酒店屢遭竊 連電視、保險箱都偷 業者多自認倒楣

住客什麼都偷，包括房間內的檯燈、wifi信號放大器，甚至連55吋的電視都直接扛走。（圖／記者張宏／攝影）

南加一些華人 酒店失竊和受損情況嚴重，客房內大到床墊、電視，小到枕頭、咖啡壺，甚至釘在牆上的保險 箱都會被偷走。業者如找客人索賠，不僅要承受連鎖公司壓力，且要付出時間成本去處理，多數自認倒楣，但積少成多對酒店也是巨大的財務壓力。

蒙特利公園市華人酒店業者顧彬彬表示，其酒店遭盜竊嚴重，住客什麼都偷，包括房間內的檯燈、wifi信號放大器，甚至連55吋的電視都直接扛走，事後也很難找客人理賠。其酒店入住的客人多數不交押金，因為有些人的銀行卡帳戶錢很少，只夠支付房費，且客人退房時服務生很少檢查房間。因此，就有客人順手牽羊，一年要發生幾十起類似情況，最平靜時期是每年旺季，因為這時主要入住的是中國遊客團，他們相對守規矩。

他說，除了盜竊，還有住客損壞房間，例如有一些個別客人，汙染桌面或用筆或刀子劃桌子，還有客人在浴缸裡染頭髮，染色劑染在浴缸上無法洗去，只能重新換浴缸。還有其他酒店的客人在地毯房間裡對著地毯撒尿，導致地毯無法徹底清洗只能全部換掉。這些素質堪憂的客人有些會放在黑名單，前台在辦理入住的時候會查看其是否在黑名單上。華人客人主要是在房間裡抽菸，但拒絕承認，這類盜竊和破壞的情況不止發生在他一家酒店。

在橙縣有多家酒店的業者汪蔚興表示，盜竊對於酒店業者來說簡直是司空見慣，房間內能想到和不能想到的東西都會有客人偷，甚至他的酒店連床墊都丟過，還有釘在牆上的保險箱也會被偷，一般保險箱裡面也沒東西，但即便如此也要偷走。通常愈方便帶走的東西愈容易被偷，常丟的東西包括枕頭、床套、熨斗，還有咖啡機、電視和檯燈都有可能被偷。這種盜竊防不勝防，因為房間裡不能裝攝像頭，所以沒有證據證明是不是這個人拿的，且即使退房時檢查房間，發現時追究也已來不及。同時，連鎖酒店也會對房間配品規格有一定要求，業者進退兩難。