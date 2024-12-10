華裔女童遭家犬攻擊 送醫不治

發生家庭犬咬死小主人悲劇的住家，位於柯汶那Palomino Dr.2500號街區一處門衛住宅區。（記者楊青／攝影）

南加 柯汶那（Covina）8日發生狗攻擊並咬死人悲劇，一名5歲華裔女童在自家後院遭兩隻大型家犬攻擊，頭部和身體嚴重受傷，因傷勢過重，緊急送醫一個多小時後宣布不幸死亡。

家庭狗突然咬人事件，發生在Palomino Dr 2500號街區，該社區有門禁。負責本案調查的洛杉磯 縣警局凶案調查組警探Steven De Jong表示，狗發動攻擊時，小女孩父親也在場，當時父親和女兒都在後院，父親走在前面，突然發現走在後面的女兒被兩隻家庭飼養多年的狗攻擊，父親馬上衝上去保護女兒，跳到孩子前面試圖拉開狗，但兩隻狗凶性大發，持續攻擊。

攻擊事件發生後，小女孩被迅速送往附近醫院搶救，警方和動物控制中心工作人員也趕到現場。De Jong表示，孩子的父親告訴警方，他們院子裡共有四隻狗，發動進攻的是一隻羅威納犬（Rottweile）和一隻羅威納犬-威瑪獵犬（Rottweiler-Weimaraner）混種，這兩條狗分別為10歲和6歲。據悉該住宅還有另外兩條狗，也是由屋主養大，而受攻擊的小女孩，從小就一直和這些狗玩耍，彼此非常熟悉。事發後，四隻狗全部被洛杉磯縣動物控制中心接收拘留。

羅威納犬。圖為該犬種示意圖。（美國種狗俱樂部） 威瑪獵犬。圖為該犬種示意圖。（取自美國種狗俱樂部）

本報記者9日上午前往案發地點，門衛謝絕媒體進入採訪。Ann 30多年前就居住在該社區，與發生事故的住宅屋主熟悉。据她所知，現在的居住者，應該是租戶，去年夏天才搬來，平常非常安靜。Ann沒有見過出事的小女孩，直到8日中午，社區突然出現大批警察和動物控制中心的工作人員，才知道是這戶鄰居家的狗惹事，但萬萬沒想到，狗攻擊的自家小孩，「太可怕了，難以信置」。

ABC 7電視台直升機畫面顯示，事發後男、女屋主互相安慰。（取自ABC 7）

Ann說，這家的狗有好幾次衝出來，也曾跑到Ann家的院子，Ann的先生當時正好在院子裡，「挺嚇人的，所幸沒有發生什麼事情」，「如今發生這樣的悲劇，真是讓人難過，尤其在節日期間，太慘了」。

據了解，事發的家庭可能是華人 。而被指此次造成小女孩不幸喪生的羅威納犬，原產德國。這種早期主要用於放牧牲畜和運輸肉類拉車的狗，後來被用作搜救犬、護衛犬和警犬，但近年全球都先後出現羅威納犬突然傷人的報導。威瑪獵犬性格突然改變攻擊人類的消息，也不時見諸報端。