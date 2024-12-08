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假卡多 未成年受騙可追回錢財

記者金維多／洛杉磯報導
寶可夢151系列卡牌，重新聚焦第一代的151隻寶可夢。（寶可夢官網截圖）
寶可夢151系列卡牌，重新聚焦第一代的151隻寶可夢。（寶可夢官網截圖）

對於一些收藏和交易卡牌的愛好者來說，如何分辨卡牌的真假是門學問。辨別卡牌需要檢查全項圖案、印刷品質和卡片背面顏色等。尤其對於一些未成年人來說，市場交易魚龍混雜，很容易上當受騙。

每張卡牌都有不同分級，對於限量版或季節性套裝更是如此，完好無瑕的卡片的稀缺性增加了他們的價值。收藏者可以將卡牌送至專業機構進行分級，評級越高的卡牌其收藏價值越高。對於分辨真偽，可以從以下幾個步驟確認：

1. 檢查全像圖案：真品卡牌具有均勻分布的箔圖案。假貨通常暗淡或不均勻的全像效果。

2. 檢查列印品質：真品卡片具有清晰、銳利的文字和鮮豔的色彩。褪色、像素化或錯位的列印可能表示是偽造品。

3. 檢查卡背面：真卡顏色鮮豔、一致。假貨通常會顯示不正確的色調或褪色。

4. 卡牌評級機構PSA認證：尋找有效的PSA印章和唯一的認證編號；始終透過 PSA 的資料庫進行確認。

5.研究賣家：選擇有正面反饋的賣家，以減少購買假卡的風險。獲得正面評價的賣家更有可能提供正品卡，而粗略或未知的賣家可能會推銷假卡。

玩家可以交易購買的渠道有很多，如臉書、eBay、TCGPlayer、線下卡牌實體店等。對於未成年人，有時候會在校園或者線下實體店進行交易，這時候少了監護人的監督很容易被騙。南加律師劉龍珠表示，雖然法律允許未成年人在這些場所進行現金交易，但是這種交易方式是缺乏合同約束力的。因此家長如果認為交易不當，可以直接行動追回錢財。而有些時候會遇到個人或者店家以誘騙的方式從未成年人手中將價值高昂的卡片以低價甚至某些不法方式獲得，這將面臨違法的風險。

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