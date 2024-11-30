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黑五連夜開跑 消費者冒低溫排長龍 大賣場擠爆

記者張庭瑜／洛杉磯報導
無論是奢侈品牌還是日常服飾店鋪，幾乎所有店家門前都排起長隊。（記者張庭瑜／攝影）
無論是奢侈品牌還是日常服飾店鋪，幾乎所有店家門前都排起長隊。（記者張庭瑜／攝影）

黑色星期五」購物季吸引著眾多消費者，位於洛杉磯縣商業市（City of Commerce）的「堡壘大賣場」（Citadel Outlets）選擇於黑色星期五前一晚8點提前開跑。大批民眾湧入購物中心，人潮洶湧停車場爆滿；賣場啟用臨時措施，分流顧客車輛停至附近的工廠區域，場面「水洩不通」。

影音／記者張庭瑜

由於Outlet本身的停車位供不應求，商場特別借用了周邊工廠的停車場，並安排工作...
由於Outlet本身的停車位供不應求，商場特別借用了周邊工廠的停車場，並安排工作人員進行引導。（記者張庭瑜／攝影）

不少知名品牌店如UGG和Tory Burch門前排起長長的人龍，消費者冒著夜晚低溫耐心等待，只為搶購心儀商品。然而，不是所有店家都選擇在當晚開業。例如，Coach選擇隔日早上6點才開門，吸引更多早鳥消費者。據現場店員透露，雖然6點才正式營業，但顧客於凌晨4點開始排隊，不想錯失最佳購物時機。

不少店家採取分段時間營業的方式應對黑色星期五的人潮高峰，以有效分流顧客，平衡顧客...
不少店家採取分段時間營業的方式應對黑色星期五的人潮高峰，以有效分流顧客，平衡顧客需求與員工的工作壓力。（記者張庭瑜／攝影）

此外，部分店鋪則選擇採用「分段營業」模式，例如Cole Haan在營業至凌晨1點後關門，於清晨6點再度開啟，以應對全天不斷的客流高峰，平衡顧客需求與員工的工作壓力。

在湧現的人潮中，不少華人顧客格外引人注目。他們頻頻打開手機進行視訊通話，與遠在家鄉的親友一同挑選商品，有的甚至逐一拍照發送供家人確認，現場氣氛溫馨又熱鬧。同時，許多留學生趁著假期前來購物。一些顧客表示，他們特意提前到場，希望避開高峰人潮，高效地完成採購後回家休息。

許多華人留學生結伴出門採購，除了選購心儀商品，還在購物過程中相互分享心得，討論彼...
許多華人留學生結伴出門採購，除了選購心儀商品，還在購物過程中相互分享心得，討論彼此的「戰利品」。（記者張庭瑜／攝影）

雖然現場氛圍熱烈，但並非所有消費者都對此次購物體驗滿意。一些提早做足功課的顧客指出，經過網上價格比對，發現實體店的折扣與線上價格相差不大，特地前來並不划算；另有顧客直言部分品牌的折扣力度不足，與期待中的低價差距甚大，甚至感覺「上當」。此外，漫長的排隊時間也讓部分消費者感到疲憊，一些人抱怨「為幾件衣服耗上一整夜，真不值得」。

為了更好地服務華人消費者，商場特意在各主要區域設置了帶有中文的告示牌。（記者張庭...
為了更好地服務華人消費者，商場特意在各主要區域設置了帶有中文的告示牌。（記者張庭瑜／攝影）

黑色星期五 低溫 洛杉磯

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