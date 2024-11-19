殘障設施不足挨告 華商損失上萬美元好無奈

有華資商家因殘障停車位標誌上沒有「Minimum Fine $250」字樣被提告。（圖／受訪者提供）

加州 對商家設置殘障者設施，有相當嚴格規範。近來，部分華人 業者爆料，有殘障者受雇坐輪椅到商家處收集缺乏殘障者設施的證據，律師進而提告，多位華人業者中招，損失幾萬到十幾萬美元不等。

在聖蓋博大道經營雜貨店的女業者張芳雲最近對記者說，她收到法院傳票 ，指出她雖然設置殘障者停車位，但標誌上缺少「違者最低罰款250美元」（Minimum Fine $250）字樣。張芳雲表示，遇到這種情況真是很無奈。

張芳雲說，這是她第二次收到這類傳票，上次是在2023年10月間，對方說她的室內貨物擺放，沒有提供足夠殘障者活動的空間。最終官司庭外和解，她為此付出1萬3000多美元。她說，記得有殘障者坐輪椅到店，待了一會兒就離開。她當時正在忙碌，記不得對方面孔。她相信，這是一些黑心律師在利用殘障者法規，提告商家以謀財。

張芳雲指出，2023年上半年開始，她知道的一些商家，就陸續收到法庭傳票，內容幾乎都是殘障者提告商家，指商家設置殘障者設施不完善。比如購物過道不寬敞、輪椅經過不順暢。有的稱殘障者泊車位不清楚，有的甚至沒有設立殘障者車位，還有的衛生間不符合殘障者使用規格，或者門開關不正確等。原告多來自北加州舊金山地區。

來自馬來西亞的華人業者黃功，在南艾爾蒙地市經營便利店。他表示，不久前一名很年輕的殘障者坐輪椅來到便利店，停留一會就離開。幾天後，他就收到法院傳票，說店內過道不利殘障者通行購物。黃功說，經營便利店多年，全家人剛剛熬過疫情，又遭遇殘障者提告，對方要求索賠數萬元，讓他有種又陷入深淵的感覺。

還有一家華人業者在聖谷東區經營陶瓷器皿店。業者吳麗表示，2024年初，一名西裔年長殘障者坐輪椅來到店內，她很尊重對方，還為長者倒一杯水奉上。可殘障者離開約一個多月，她就收到法院傳票，稱店內過道不寬，影響殘障人輪椅通過。她覺得很奇怪，認為過道雖然擁擠、亂了一些，但輪椅通過是沒有問題的。即使有問題，殘障者進來可以提建議，她也會很快改正。可是上法庭提告，就沒有改善空間。無奈之下，吳麗諮詢律師，律師建議盡量庭外和解，若開庭審理，要付出費用更多。