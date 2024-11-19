我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為何一再復胖？研究：脂肪細胞有記性 瘦了會想肥回去

20年資深員工上班睡覺遭開除 他告公司 一原因獲賠近5萬元

殘障設施不足挨告 華商損失上萬美元好無奈

記者啟鉻／洛杉磯報導
有華資商家因殘障停車位標誌上沒有「Minimum Fine $250」字樣被提告。（圖／受訪者提供）
有華資商家因殘障停車位標誌上沒有「Minimum Fine $250」字樣被提告。（圖／受訪者提供）

加州對商家設置殘障者設施，有相當嚴格規範。近來，部分華人業者爆料，有殘障者受雇坐輪椅到商家處收集缺乏殘障者設施的證據，律師進而提告，多位華人業者中招，損失幾萬到十幾萬美元不等。

在聖蓋博大道經營雜貨店的女業者張芳雲最近對記者說，她收到法院傳票，指出她雖然設置殘障者停車位，但標誌上缺少「違者最低罰款250美元」（Minimum Fine $250）字樣。張芳雲表示，遇到這種情況真是很無奈。

張芳雲說，這是她第二次收到這類傳票，上次是在2023年10月間，對方說她的室內貨物擺放，沒有提供足夠殘障者活動的空間。最終官司庭外和解，她為此付出1萬3000多美元。她說，記得有殘障者坐輪椅到店，待了一會兒就離開。她當時正在忙碌，記不得對方面孔。她相信，這是一些黑心律師在利用殘障者法規，提告商家以謀財。

張芳雲指出，2023年上半年開始，她知道的一些商家，就陸續收到法庭傳票，內容幾乎都是殘障者提告商家，指商家設置殘障者設施不完善。比如購物過道不寬敞、輪椅經過不順暢。有的稱殘障者泊車位不清楚，有的甚至沒有設立殘障者車位，還有的衛生間不符合殘障者使用規格，或者門開關不正確等。原告多來自北加州舊金山地區。

來自馬來西亞的華人業者黃功，在南艾爾蒙地市經營便利店。他表示，不久前一名很年輕的殘障者坐輪椅來到便利店，停留一會就離開。幾天後，他就收到法院傳票，說店內過道不利殘障者通行購物。黃功說，經營便利店多年，全家人剛剛熬過疫情，又遭遇殘障者提告，對方要求索賠數萬元，讓他有種又陷入深淵的感覺。

還有一家華人業者在聖谷東區經營陶瓷器皿店。業者吳麗表示，2024年初，一名西裔年長殘障者坐輪椅來到店內，她很尊重對方，還為長者倒一杯水奉上。可殘障者離開約一個多月，她就收到法院傳票，稱店內過道不寬，影響殘障人輪椅通過。她覺得很奇怪，認為過道雖然擁擠、亂了一些，但輪椅通過是沒有問題的。即使有問題，殘障者進來可以提建議，她也會很快改正。可是上法庭提告，就沒有改善空間。無奈之下，吳麗諮詢律師，律師建議盡量庭外和解，若開庭審理，要付出費用更多。

張芳雲很氣悶。她說，商家設置提供殘障者設施，尊重照顧殘障者是應該的。可是疫情後，有的中小規模業者為節約開支，縮小營業面積，導致店內比較擁擠。如果提告者出於善意，可以書面警告方式提醒改進，但他們直接提告法院，「比零元購有過之而無不及！」尤其是一些不良律師，利用殘障者和殘障者法規提告，實際變相從商家索取財物，是很惡劣的行為。

有商家殘障者停車位不符規範被提告。（圖／受訪者提供）
有商家殘障者停車位不符規範被提告。（圖／受訪者提供）

傳票 華人 加州

上一則

加州殘障者設施 通道、衛生間、停車位須符規範

延伸閱讀

有心律師盯上 南加華商屢被告 每次損失上萬

有心律師盯上 南加華商屢被告 每次損失上萬
溫馨護理公司提供24小時家庭護理服務紐約州註冊執照

溫馨護理公司提供24小時家庭護理服務紐約州註冊執照
72歲洪金寶曾暴瘦坐輪椅 自稱是頭牛：永遠不退休

72歲洪金寶曾暴瘦坐輪椅 自稱是頭牛：永遠不退休
未保護輪椅乘客 觸犯聯邦法 美國航空被罰5000萬元

未保護輪椅乘客 觸犯聯邦法 美國航空被罰5000萬元
數度觸犯聯邦法 美國航空未保護殘障乘客 挨罰5000萬

數度觸犯聯邦法 美國航空未保護殘障乘客 挨罰5000萬
計程車工盟集會 反對取消司機延長申請

計程車工盟集會 反對取消司機延長申請

熱門新聞

好市多烤雞是店內明星商品之一。（好市多官網）

好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？

2024-11-17 20:45
華人走線客幾萬美金，就藏在農場所在的沙漠藏身不見蹤影。（受訪者提供）

華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭

2024-11-13 14:16
嬰兒被扔出一米遠。（視頻截圖）

怒摔+扇耳光 華人月嫂虐嬰 曝光後連夜逃中國

2024-11-15 20:35
80歲的溫小鹿身形如30、40歲。（溫小鹿提供）

八旬華翁堅持這項鍛煉20年 身形如30歲

2024-11-11 20:30
30歲的華裔男子龔黃庭（Huangting Gong，音譯）槍殺、拋屍華人夫婦。（橙縣地方檢察官辦公室提供）

南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

2024-11-13 14:18
由法國著名炊具品牌Le Creuset製作的藍色套裝，有170件炊具，價值近5000美元。（好市多官網截圖）

好市多網站推出法國炊具套裝 售價比金條貴還脫銷

2024-11-14 13:52

超人氣

更多 >
民主黨為何慘輸？亞裔、非裔、年輕女性都改投川普 19%亞裔跑票最多

民主黨為何慘輸？亞裔、非裔、年輕女性都改投川普 19%亞裔跑票最多
曼哈頓爆連環捅人案 2死1命危…68歲華男身中數刀不治

曼哈頓爆連環捅人案 2死1命危…68歲華男身中數刀不治
川普證實將動用軍隊大規模遣返無證移民

川普證實將動用軍隊大規模遣返無證移民
灣區吃個粥+兩道菜結帳嚇壞 他一看帳單多出25%其他費用

灣區吃個粥+兩道菜結帳嚇壞 他一看帳單多出25%其他費用
中國年輕人最近流行「組團開房」 在酒店做這件事好省錢

中國年輕人最近流行「組團開房」 在酒店做這件事好省錢