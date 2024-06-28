網購受騙 向銀行申訴錯過時效 華人花錢買教訓

商家提供給王小姐的快遞單號一直顯示「單號已經創立，但郵局尚未收到包裹」(受訪者提供）

當節假日促銷時在網路上購買心儀的商品，本是一件開心的事情，但如果該商品遲遲不到，則會演變成一樁煩心事。南加 華人王小姐去年11月在一家被主流媒體報導過的商店官網購買了一台相機，沒想到付款過去半年後，她既沒有收到相機，也沒拿到退款，在這個漫長的拉鋸戰中，王小姐收穫了很多關於網購的教訓。

華人王小姐住在阿罕布拉 市（Alhambra），2023年11月在洛縣長堤 市（Long Beach）相機店Relics購買了一台膠片相機。熱愛攝影的王小姐在購物前做了不少研究。她說，南加賣膠片相機的地方不多，這一家是網路上評價最好的，還上過ABC7、NBC4等主流媒體的報導。王小姐本想開車到實體店購買，沒想到吃了閉門羹。從門店回來後幾天，恰逢感恩節假期，王小姐發現商家的官網上有促銷活動，便在網上下單購買了一台相機，價值275元，並在家開心地等待收貨。

一個月後在12月31號，商家終於「發貨」，並給王小姐提供了郵寄單號，但一周後仍沒收到相機，長堤和阿罕布拉都在洛杉磯縣，她認為快遞不至於如此慢，於是她上網查詢快遞信息，發現USPS系統顯示「單號已經創立，但郵局尚未收到包裹」。王小姐不確定是郵局還是商家的問題，兩邊都聯繫了，郵局並沒有回覆她。她撥打了商家電話並給商家寫郵件，均沒有回覆，後來看到商家的社媒Instagram帳號仍在使用中，便通過Instagram聯繫。商家此時終於回覆，並表示他也感到很奇怪，因為已經發貨。商家說，如果真的沒收到可以再發貨一次，並在幾天後又給了王小姐一個快遞單號。

又一周過去後，王小姐仍沒有收到相機，上USPS查詢後發現新單號仍是「單號已經創立，但郵局尚未收到包裹」，王小姐這時覺得事情蹊蹺，向商家提出退款，商家也一口答應了。王小姐說，「當時我雖然覺得事情不對，但並沒有懷疑商家可能詐騙，因為該商家的正面評論很多，還有主流媒體背書，我以為只是商家最近有什麼狀況」。等待幾天後，王小姐仍沒收到退款，又開始和商家溝通，並表示如果再不反應，就去商業改善局（Better Business Bureau）投訴。王小姐說，她有朋友之前通過商業改善局獲得了退款，她以為這是申訴最好的途徑。一段時間後，商家開始不理睬王小姐的留言催促，王小姐也決定向商業改善局申訴。

在等待商業改善局反饋的時間裡，王小姐因為工作繁忙逐漸忘記了這事件，直到五月初，王小姐仍沒收到商業改善局的反饋也沒有拿到相機和退款，她終於意識到自己可能陷入圈套，向身邊朋友請教後，王小姐才知道還能向銀行發起申訴（dispute）。王小姐表示，她才來美國不久，以前從未遇見過類似情況，並不知道遇到這樣的網購糾紛時，直接向銀行申訴索要退款是最高效的途徑。王小姐還說，她後來調查意識到商業改善局只有督促商家的作用，並不具備強制力要求商家退款，其發揮的功效不大。王小姐最終在近日向銀行發起申訴，不幸的是，銀行告知申訴的有效期只有180天，而王小姐已經錯過了時效。

王小姐說，自四月以後商家沒再聯繫她，她中途又駕車去過商家在長堤市的實體店，大門仍然緊閉，王小姐不知道能否將此事定性為詐騙，但她知道的是，在和商家周旋了六個月後，她還是竹籃打水一場空。記者嘗試聯繫商家，但截至發稿尚未得到任何回覆。