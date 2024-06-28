我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

總統辯論首戰 照常講幹話的川普vs.偶爾呆滯口吃的拜登

總統大選首辯 CNN民調：2/3選民認為川普獲勝

網購受騙 向銀行申訴錯過時效 華人花錢買教訓

記者子為／洛杉磯縣報導
商家提供給王小姐的快遞單號一直顯示「單號已經創立，但郵局尚未收到包裹」(受訪者提供）
商家提供給王小姐的快遞單號一直顯示「單號已經創立，但郵局尚未收到包裹」(受訪者提供）

當節假日促銷時在網路上購買心儀的商品，本是一件開心的事情，但如果該商品遲遲不到，則會演變成一樁煩心事。南加華人王小姐去年11月在一家被主流媒體報導過的商店官網購買了一台相機，沒想到付款過去半年後，她既沒有收到相機，也沒拿到退款，在這個漫長的拉鋸戰中，王小姐收穫了很多關於網購的教訓。

華人王小姐住在阿罕布拉市（Alhambra），2023年11月在洛縣長堤市（Long Beach）相機店Relics購買了一台膠片相機。熱愛攝影的王小姐在購物前做了不少研究。她說，南加賣膠片相機的地方不多，這一家是網路上評價最好的，還上過ABC7、NBC4等主流媒體的報導。王小姐本想開車到實體店購買，沒想到吃了閉門羹。從門店回來後幾天，恰逢感恩節假期，王小姐發現商家的官網上有促銷活動，便在網上下單購買了一台相機，價值275元，並在家開心地等待收貨。

一個月後在12月31號，商家終於「發貨」，並給王小姐提供了郵寄單號，但一周後仍沒收到相機，長堤和阿罕布拉都在洛杉磯縣，她認為快遞不至於如此慢，於是她上網查詢快遞信息，發現USPS系統顯示「單號已經創立，但郵局尚未收到包裹」。王小姐不確定是郵局還是商家的問題，兩邊都聯繫了，郵局並沒有回覆她。她撥打了商家電話並給商家寫郵件，均沒有回覆，後來看到商家的社媒Instagram帳號仍在使用中，便通過Instagram聯繫。商家此時終於回覆，並表示他也感到很奇怪，因為已經發貨。商家說，如果真的沒收到可以再發貨一次，並在幾天後又給了王小姐一個快遞單號。

又一周過去後，王小姐仍沒有收到相機，上USPS查詢後發現新單號仍是「單號已經創立，但郵局尚未收到包裹」，王小姐這時覺得事情蹊蹺，向商家提出退款，商家也一口答應了。王小姐說，「當時我雖然覺得事情不對，但並沒有懷疑商家可能詐騙，因為該商家的正面評論很多，還有主流媒體背書，我以為只是商家最近有什麼狀況」。等待幾天後，王小姐仍沒收到退款，又開始和商家溝通，並表示如果再不反應，就去商業改善局（Better Business Bureau）投訴。王小姐說，她有朋友之前通過商業改善局獲得了退款，她以為這是申訴最好的途徑。一段時間後，商家開始不理睬王小姐的留言催促，王小姐也決定向商業改善局申訴。

在等待商業改善局反饋的時間裡，王小姐因為工作繁忙逐漸忘記了這事件，直到五月初，王小姐仍沒收到商業改善局的反饋也沒有拿到相機和退款，她終於意識到自己可能陷入圈套，向身邊朋友請教後，王小姐才知道還能向銀行發起申訴（dispute）。王小姐表示，她才來美國不久，以前從未遇見過類似情況，並不知道遇到這樣的網購糾紛時，直接向銀行申訴索要退款是最高效的途徑。王小姐還說，她後來調查意識到商業改善局只有督促商家的作用，並不具備強制力要求商家退款，其發揮的功效不大。王小姐最終在近日向銀行發起申訴，不幸的是，銀行告知申訴的有效期只有180天，而王小姐已經錯過了時效。

王小姐說，自四月以後商家沒再聯繫她，她中途又駕車去過商家在長堤市的實體店，大門仍然緊閉，王小姐不知道能否將此事定性為詐騙，但她知道的是，在和商家周旋了六個月後，她還是竹籃打水一場空。記者嘗試聯繫商家，但截至發稿尚未得到任何回覆。

王小姐指出，她收穫的一大教訓是網購時儘量選擇可靠的大平台，比如亞馬遜，平台有完整的申訴和退款渠道。她這次直接在商家自己的網站上購物，整個網頁其實沒寫明退款退貨政策和路徑，安全性較低。王小姐的另一教訓是學會使用銀行申訴，她說，未來碰到類似不發貨的情況，她一定會在一個月內就向銀行發出退款申訴。

王小姐去年11月在長堤市一家商店購買相機，至今未收到貨或退款。(受訪者提供）
王小姐去年11月在長堤市一家商店購買相機，至今未收到貨或退款。(受訪者提供）

長堤 阿罕布拉 南加

上一則

網購未收貨 把握180天銀行申訴期

延伸閱讀

女留學生在日本人行道騎電動行李箱被起訴 中網民為何不挺她?

女留學生在日本人行道騎電動行李箱被起訴 中網民為何不挺她?
沒下單網購送上門 當心刷評詐騙

沒下單網購送上門 當心刷評詐騙
不舉忌醫 網購壯陽藥反效果 醫：正確用藥 重拾「性福」

不舉忌醫 網購壯陽藥反效果 醫：正確用藥 重拾「性福」
靠「腿綁沙袋送貨」訓練 吉林快遞小哥挑戰奧運

靠「腿綁沙袋送貨」訓練 吉林快遞小哥挑戰奧運
9歲攝影師掌鏡… 巨星梁朝偉「社恐」不見了

9歲攝影師掌鏡… 巨星梁朝偉「社恐」不見了
女子網購衣服 被鼓勵付小費「請支持設計師才華」

女子網購衣服 被鼓勵付小費「請支持設計師才華」

熱門新聞

德梅洛(Marcia DeMello)在拉金塔市的陽光園租了一棟有三間臥室的新屋。（攝影:Gina Ferazzi／洛杉磯時報）

美國夢變了 只租屋不買房受青睞

2024-06-20 00:50
台灣知名餐廳鼎泰豐在迪士尼城園區（Downtown Disney）分店近日即將開業。（讀者提供）

鼎泰豐迪士尼分店即將開業 推出限量版T恤、帽子、運動衫

2024-06-22 02:16
美國護照。(美聯社)

華二代返中 持美國護照被要求辦旅行證

2024-06-22 02:20
佛羅里達州大學新生克羅斯曼23日準備搬入加州林肯大學宿舍時，家人租來的日產車子遭砸搶，損失數千元。（FOX News畫面）

入學首日即被偷到精光 佛州一家子嚇到棄學逃離加州

2024-06-23 19:48
加州報告全美首例罕見性傳染感染——鬚毛癬菌基因 VII 型（TMVII）病例，感染後身上會出現疼痛、持續性病變和嚴重發炎。（加州公共衛生廳）

公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病

2024-06-24 18:57
持有美國護照的聖地牙哥謝家兩姊妹今年暑假將以旅行證前往中國旅行。（圖／謝先生提供）

三種情況 華二代赴華須申請旅行證

2024-06-22 02:19

超人氣

更多 >
「顏心記」片酬曝光？ 羅雲熙瘦成「紙片人」挨轟 卻不影響身價…

「顏心記」片酬曝光？ 羅雲熙瘦成「紙片人」挨轟 卻不影響身價…
華女光天化日下 在曼哈頓遭人用球棒痛打

華女光天化日下 在曼哈頓遭人用球棒痛打
辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒

辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒
3星座最易走上人生巔峰 摩羯默默賺大錢、他們最懂交友

3星座最易走上人生巔峰 摩羯默默賺大錢、他們最懂交友
選購成熟清甜的西瓜 農民教你

選購成熟清甜的西瓜 農民教你