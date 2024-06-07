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華人豪華海景房 一口氣降40萬求售

記者啟鉻／洛杉磯報導
南加豪華海景屋降價40萬元求售。（Sherry提供）
南加豪華海景屋降價40萬元求售。（Sherry提供）

氣候變化引發極端天氣現象，對南加房地產市場影響不容小覷。近日，一位華人地產經紀爆料，南加海岸一位華人屋主擁有的一棟數百萬元的一線豪華海景房，竟一次降價40萬元求售。部分華人地產經紀分析，可能是市場供應量多，導致豪華海景房降價；或者房主考慮保費上升及其它經濟狀況；但也有人表示，極端氣候帶來嚴重負面影響要很長時間才能發酵，現在擔心海景房面臨氣候危機為時尚早。

據地產經紀發布有關降價出售海景房資訊，這是一棟180度無遮擋定製的海景房，位於橙縣丹那岬（Dana Point）和聖克里門提（San Clemente）之間，降價40萬元後，開價為528萬元。這棟海景屋坐落在帶有門衛社區內，室內空間超過6000平方呎，住宅佔地近萬平方呎，每個房間都有各自風格。房主還提出可收「人民幣」交易。

對於華人屋主豪華海景房大幅降價求售，引來多方猜測。資深華人地產經紀Sherry Li分析，南加房地產市場曾經火熱，也導致海景房價位虛高，現在回歸理性。屋主應是覺得原先要價過高，時下對於海景房需求降溫，而且目前房屋市場住宅供應量增加，所以才有華人屋主急於降價求售。她表示，住宅房價是以所處位置決定的。而這棟海景屋雖然豪華，設施完善，但所處位置還是稍偏一些。Sherry Li還提醒華人買家，在購買住宅時，當鍾意其中某些條件時，腦子一熱買下。過後冷靜下來，才發現忽視的問題。

Sherry Li還強調，這棟降價海景豪宅距離海岸還有一段距離，依山而建，並非距離海灘很近。所以有說屋主擔心海灘受海水侵蝕，才要急於脫手。但這個說法不太靠譜，畢竟極端氣候威脅海景屋還為時尚早。

資深地產投資專家謝宗煌表示，南加一線海景房的屋主降價40萬元求售，應是考慮到保費上漲，以及其它經濟因素。據他所知，部分保險公司對海邊住宅不願意保險，因為涉及氣候變化導致海嘯等自然災害海嘯頻繁。即使提供保險的住宅保費也上漲很多。

地產經紀丁小龍表示，目前南加海景屋市場還是維持穩定水平。他認為，數百萬元豪華海景屋降價40萬元，這個降價幅度並不高。所謂極端氣候條件影響南加海景屋市場的說法，目前還未到時候，那應是數十年或百年以後的事情。

根據房地產服務公司ROCKET Homes提供資訊，目前加州南海岸地區，因為當地擁有沙灘、適合衝浪的海浪和適宜氣候條件，房地產市場仍是買家市場，價位仍在走高，而且掛牌上市住宅交易短時間就可完成。從房屋交易供應看，4月是1308套，進入5月至1322套，增幅1.1%。中間房價110萬元，一年間增加9%。當地掛牌上市房屋，交易時間較比上一年同期減少15.8%。

房地產資訊平台Redfin指出，加州範圍海景房中間房價近90萬元，目前這個市場相對穩定。雖然在氣候條件方面受到如洪災、火災、風災及熱浪影響，但主要還是受氣溫升高影響較大。未來30年，受到嚴重洪災、火災影響的危險程度小於1%，而嚴重風災威脅也不大。

降價求售海景屋。（Sherry提供）
降價求售海景屋。（Sherry提供）
降價求售海景屋所處位置。（Sherry提供）
降價求售海景屋所處位置。（Sherry提供）

華人 南加 房地產

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