華男持2本護照入美 小黑屋盤問10小時 最終只許停留7天

華人入境海關時進「小黑屋」審查，類似事件已屢見不鮮。圖為示意圖，非新聞當事人。（記者邵敏／攝影）

華人 入境美國海關，進「小黑屋」接受二次審查，類似事件屢見不鮮。但近日有一名華人男子入境洛杉磯時，待在「小黑屋」長達10多個小時，銀行帳單也被調查，險遭遣返 回國。最後海關准許他入境，但只給7天停留時間。

根據旅遊業資深人士顧彬彬提供的信息，他曾去洛杉磯國際機場（LAX）接華人遊客吳先生，飛機上午11時落地，等到晚上12時30分才接到人，期間一度以為吳先生已被遣返回國。事後才知道當事人一直待在「小黑屋」接受二次審查，手機通訊都被關閉。

吳先生描述自己的經歷，持旅遊簽證入境的他，此次來美國主要為了處理銀行事務。他當時被工作人員帶到一個房間，在該處等待嚴格審查的有兩三名入境人員，等候室有電視，也有食物、飲料。

吳先生被沒收所有電子設備，並在房間等待10小時後，才有工作人員開始處理他的案子。吳先生同時持有兩本護照，一本是中國護照，另一本是太平洋島國護照，美國簽證是在太平洋島國護照上簽發。針對這兩本護照，海關人員詢問他在哪裡生活，吳先生表示自己住在泰國，但經常去杜拜工作，因為護照上還有杜拜工作簽證 。

嚴格的二次審查中，海關人員還調取吳先生的銀行存取款紀錄，其中有一筆顯示他在美國一家銀行存入200萬美金。海關詢問這筆錢的用途，吳先生表示用來投資股票。在長達一個多小時的詢問過程中，吳先生一一據實回答。工作人員詢問此次來美目的，吳先生解釋是處理銀行相關業務，大概停留一周左右，海關最後結束詢問，並只給了當事人7天在美停留時間。

多年來接待眾多華人遊客，有著豐富經驗的顧彬彬表示，這起案例比較特殊，一是因為華人面孔，但同時持有兩本護照，複雜身分引起海關官員注意。此外，疫情期間吳先生曾滯留美國，3次申請延期，雖然每次都得到批准，但如今再次入境就會被海關詳細盤問。至於海關只批准7天停留期，顧彬彬表示並不奇怪，他甚至見過最短的5天停留時間。

對於華人進「小黑屋」接受再次審查，涉及敏感職業、專業的入境人員比較多見；若上一次在美國停留時間過長，也會引起海關懷疑。顧彬彬指出，疫情期間，不少華人滯留美國申請延期，會收到一份回執、以及要求打指紋的信件，但很多人沒有等到指紋信件就離開美國，這類人員再次入境美國時，通常都會面臨二次審查。不過對於普通遊客來說，不必擔心「小黑屋」二次審查，只要向工作人員如實解釋清楚即可。

此外，顧彬彬特別提醒來美遊客，需及時登陸簽證更新電子系統（EVUS）。通常從中國出發，大部分航空公司都會讓乘客出示EVUS，沒有就不能登機；但從第三國家轉機，登機審查不嚴格沒有檢查EVUS，導致遊客到了美國後無法入境，甚至可能會面臨遣返。