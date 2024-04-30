加州1元硬幣設計徵稿招來反譏 社媒列舉遊民帳篷、毒品

加州州長希望選民提供加州1元硬幣設計，有人將遊民帳篷與口罩放上去。（X平台）

福斯新聞（FOXNews）報導，加州 州長紐森 （Gavin Newsom）日前請求公眾協助設計一枚新的一元硬幣，以紀念該州創新。然而，選民的設計「腦洞大開」，創意十足，顯示在不少選民心中，加州除了曾經自豪的積極感外，近年來並無所謂的「創新」。

過去當加州以外的人想到創新時，可能首先會想到矽谷的繁榮科技，野生動物保護的領先地位等。然近年來的加州，卻是犯罪、無家可歸、生活成本不斷上升和企業紛紛出走等負面議題深植人心。

紐森和加州立法機構因未能解決加州730億元預算赤字遭受嚴厲批評，不少人認為問題出現在超支。也有不少人對加州政府感到沮喪，因他將注意力轉向墮胎等全國性議題，而非專注自己州本身保險危機、負擔能力、犯罪率上升、野火風險和電費暴漲等問題。

在這些問題尚未解決時，紐森還花時間徵求選民有關一元加州硬幣的意見。他在社交媒體上寫道，「加州將發行自己的一元硬幣來紀念創新，計畫於2026年發行，我們需要你們幫助！你想在硬幣上看到的加州創新是什麼，請將意見發送到[email protected]。」

許多人毫不猶豫的向州長提供他們認為「適合加州」的硬幣設計。州議會共和黨新聞秘書史坦利（Jim Stanley）透過加州環球報（California Globe）向紐森表達想法。他在信中寫道，「在你大膽的領導下，加州發展出一種無與倫比燒錢方式，雖然大多數人認為不可能花費240億元解決無家可歸問題，但你證明了反對者是錯誤的。」史坦利在X平台上提出他的硬幣設計建議，上面是無家可歸者營地和火災。他在X上寫著， 「我認為這些事很好代表加州的事物」。

一位X平台用戶將深陷性侵犯的電影大亨韋恩斯坦（Harvey Weinstein）照片放上硬幣設計上。他說「當人們想到加州時，就會想到好萊塢。」另一位用戶稱「硬幣設計幾乎完全脫離實際且荒謬，他建議紐森聯繫佛羅里達州長德桑提斯（Ron DeSantis），了解如何成功管理一個州。」

不少人在硬幣設計上腦洞大開發揮創意，有人上面放置無家可歸者營地，有人在硬幣上設計出加州的形狀，上面放上電池和代表紐森應對新冠肺炎疫情的口罩符號，硬幣底下寫著「我們信任紐森。」也有用戶在硬幣上設計非法移民 圖像、高昂的汽油價格與某人正使用毒品等。