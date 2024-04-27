校園抗議後 南加大取消畢業典禮 改持票參加小型活動
以色列─哈瑪斯對抗態勢不變，美國各大學也開始發生抗議事件。南加大校園日前發生百名校外人士進校園抗議，並有93人被捕，南加大25日宣布，今年的畢業典禮將不舉行6萬5000人同時參與的大型畢業典禮，改為其他小型活動，且必須持票參加，以維護校園安全。
南加大先是取消支持巴勒斯坦學生Asna Tabassum的畢業致詞，後又推遲導演朱浩偉等人的出席，引發學生與校友間的不滿，很多人2020年的入學式因新冠疫情而取消，現在連2024年的畢業典禮也不能慶祝。
2024年班的畢業生Katherine Wedekind說她被這個決定嚇到。2018年畢業的校友Ed Hasan也說，南加大的決定讓他們抬不起頭，取消畢業大會太過荒謬，更令人失望。
在抗議事件發生後，南加大宣布，因為今年的新保安措施，消化大量來賓勢必耗掉大量時間，因此校方決定不舉6萬多人的大型典禮，但還是會舉辦十多個小型活動，包括釋放鴿子與樂儀隊演出。在5月8日至11日的畢業周期間，也將舉辦個別的學位頒發典禮。
校方表示，為了維護校園安全，參加活動必須由指定通道進入校園，且接受安檢，以防夾帶危險物品入場。每個畢業生最多可以取得八張入場券，邀請親友到場，但這些票券不得轉讓，需要更多入場券需要額外申請。南加大表示，相關細節會在4月30日公開，相關安排也會公布在南加大2024年畢業典禮網站，「commencement.usc.edu」。
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