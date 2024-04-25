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在加州看成人片 恐需出示身分證

編譯胡立宗／綜合報導
加州新法可能要求先看證件才能進入成人網站。（本報資料照片）
加州新法可能要求先看證件才能進入成人網站。（本報資料照片）

加州議會的兩黨議員上周達成共識，在眾議會的隱私與消費者保護委員會（Privacy and Consumer Protection Committee）通過Assembly Bill 3080提案。

此一由共和黨眾議員阿拉尼（Juan Alanis）所提的議案，要求成人影片網站採取「合理行動」確保觀影者僅限成人，本案接下來將由司法委員會審查。

沙加緬度蜂報指出，所謂的「合理行動」可能包括要求觀影者出示政府核發的證件。至於成人影片網站的定義，草案的定義是，「每年度特意使超過三分之一的內容為露骨色情者」。

隱私與消費者保護委員會無異議通過草案的決定，獲得保守派團體一致讚許，包括「婦女關心美國」、「加州天主教會」等單位。「婦女關心美國」的聲明表示，本案是保護兒童的重要一步，避免他們意外或無意間接觸到不雅猥褻的影音內容。

不過反對的團體也有一堆，諸如「電子前哨基金會」、 「言論自由聯盟」等團體。「電子前哨基金會」的聲明指出，法案將限縮成人觀影的權利，變成每個網站到訪者都要出示政府核發的證件，或是允許檢視帳戶交易紀錄，這將明確地侵犯隱私，「而且成人本來就可以接觸這些資訊」。

加州 眾議員 共和黨

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