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物價飆 單月支出3年增千元 油價、房租是主因

編譯胡立宗／綜合報導
萬物皆漲，美國家庭2024年3月年增227元，比兩年前多了784元，比三年前更多了1069元。（美聯社）
萬物皆漲，美國家庭2024年3月年增227元，比兩年前多了784元，比三年前更多了1069元。（美聯社）

物價又開始上漲， 穆迪分析（Moody's Analytics）最新報告指出，美國家庭2024年3月的生活開支比去年同期多了227元，比兩年前增加784元，比三年前也多了1069元。

聯邦勞工部的最新數據顯示，3月的消費者物價指數（CPI）較2月增加0.4%，其中包括汽油、雜貨與房租。3月CPI較去年同期增加3.5%，也高於2月的年增幅3.2%。但與2021年1月相比，CPI的漲幅高達18.94%。

福斯商業頻道（FOX Business）彙整經濟專家看法指出，雖然通貨膨脹自2022年中開始趨緩，但是消費物價仍在持續提高，從CPI的持續升高就可以看出民眾的生計之苦了。

CPI仍然高於疫前，美國家庭面臨的財務壓力愈來愈大，特別是飲食、租金、托育，而這些對低收家庭壓力更重。以3月來說，油價與租金是導致CPI增加的兩大因素：油價在3月間上漲了1.7%，較去年同期增加1.3%；租金月增0.5%，年增5.7%。

食品價格月增0.1%；整體雜貨開支年增1.2%，較2021年1月 更增加21%。汽車保費連續五個月提高，較去年同期增加22.2%。

福斯商業頻道指出，萬物皆貴，民眾愈來愈依賴信用卡度過難關。紐約聯邦儲備銀行（Fed New York）指出，2023年12月，全美卡債已達1兆1300億元，是2003年以來的新高，也是連續十年的增加。去年第四季卡債季增4.6%，或500億元。

租金 油價 勞工部

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