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拒曾發表反猶言論畢業演講者上台 南加大引爭議

編譯胡立宗／綜合報導
南加大畢業典禮學生代表Asna Tabassum。（取自KCAL報導）
南加大畢業典禮學生代表Asna Tabassum。（取自KCAL報導）

南加大（USC）近日決定不讓畢業演講者Asna Tabassum上台，似乎因為主修生物工程的她曾在社交平台上發表反猶言論。但50個學生團體聯名支持身為穆斯林的她，部分學生亦在18日在校園內示威，不過沒有發生暴力事件。

校方本周稍早說明，在與公共安全部與維安小組討論後，基於安全考量，決定不讓Asna Tabassum上台演講，「此一決定無關她的背景與觀點，而是基於謹慎與全面的安全考量」。

Asna Tabassum的上不上台也引發南加大內部的激烈討論。身為猶太人的Mary Rayant受訪時表示，不能理解為何校方一開始要選擇這樣一個直言無諱，且可能煽動對立情緒的人代表畢業生致詞，「校方才是應該道歉的一方」；不過同為猶太裔的Sabrina Jahan則說，學校變得愈來愈不安全。

支持Asna Tabassum的一方則認為，她的學業優良，校方不該要求她噤聲。她自己則說，她對猶太人、穆斯林或基督徒都是同樣態度。但是50多個學生團體與Change.org則抗議並要求恢復Asna Tabassum的演講，Change.org並獲得4000人連署。

南加大 猶太

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