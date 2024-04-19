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科學家嚴密監控 加州近期內恐有6級大地震

記者邵敏／洛杉磯報導
科學家嚴密監控未來幾個月加州恐發生大地震。(Unsplash.com)
科學家嚴密監控未來幾個月加州恐發生大地震。(Unsplash.com)

最新一項研究指出，加州距離發生6級大地震可能還有幾個月的時間，而這次強震將是20年來最大的地震事件之一。震中心位於聖安德列斯斷層（San Andreas Fault）的帕克菲爾德（Parkfield）地區，科學研究團隊發現6級強震將要發生的預兆。

知名的聖安德列斯斷層沿著加州綿延上千公里，穿過舊金山、聖荷西（San Jose）和洛杉磯等城市，其中帕克菲爾德斷層位於中段，該斷層貫穿尤瑞卡（Eureka），止於洛縣棕櫚谷市（Palmdale），歷史記錄，平均每22年就會有一次強震，過去已經發生6次。

最近一次是在2004年，帕克菲爾德發生6級強震，此前1983年6.7級地震、1966年6.0級地震、1934年6.5級地震。義大利的一個科學研究團隊指出，帕克菲爾德地區的平靜期即將結束，今年極有可能再次發生6級以上強震。

2004年帕克菲爾德（Parkfield）斷層發生6級強震，酈永剛前往當地勘測。...
2004年帕克菲爾德（Parkfield）斷層發生6級強震，酈永剛前往當地勘測。(受訪者提供)

南加大（USC）地震專家酈永剛教授解釋，做出這次強震推斷主要基於兩個原因，一是根據以往記錄，帕克菲爾德斷層平均22年發生一次6級強震，如今已經到了周期；另外， 在上一次強震發生前幾個月，專家曾觀察到地震波出現的衰減現象，如今再次在該地區出現同樣的震波衰減，科學研究團隊懷疑這是6級強震將要發生的預兆。

2004年9月28日，帕克菲爾德斷層發生6級強震，當時從南加橙縣（Orange County）一直到沙加緬度（Sacramento），方圓350哩範圍內都有震感，科學家也記錄了地震發生後的150次餘震。地震發生前後，酈永剛曾多次前往當地開展研究，他指出，目前從地震周期、能量累積程度來看，這個斷層再次發生6級強震已經箭在弦上，但具體日期尚無法推測，需要提高警惕。

酈永剛表示，帕克菲爾德地區居住人口非常少，是一個小村莊，從破壞程度來說，發生6級強震不會造成太大傷害，對南加地區也不會帶來太多影響。但帕克菲爾德段斷層，1857年曾在塔洪派斯（Tajon Pass）發生8級大地震，當時地震波往南一直衝到洛杉磯北部，如果再次發生8級地震，沿路將會造成很大傷害。不過科學家分析判斷，帕克菲爾德8級地震周期是250年，現在還沒有到周期。

專家預測即將發生6級強震的帕克菲爾德，位於聖安德列斯斷層中段，酈永剛認為，實際上對南加地區威脅最大的是斷層南段，震央位於沙頓海（Salton Sea）。南段已經320多年沒有發生大地震，目前到了周期，如果這裡發生8級大地震，強大的震波往北傳播，衝到洛杉磯，可能會造成2000億元損失，1800人死亡。

酈永剛認為，對南加地區威脅最大的是聖安德列斯斷層南段。(受訪者提供)
酈永剛認為，對南加地區威脅最大的是聖安德列斯斷層南段。(受訪者提供)

洛杉磯加州大學（UCLA）Jonathan Stewart教授表示，如果大地震真的發生，聖安德列斯斷層造成的震動，將在幾十秒鐘摧毀洛杉磯城區，對基礎設施造成毀滅性影響，建築物和房屋將被夷為平地，重要服務嚴重中斷，包括供水、供電、手機和交通系統都會癱瘓。

地震 洛杉磯 南加大

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