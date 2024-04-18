敏感科系陸生簽證效期短？通關頻入小黑屋遭審核

洛杉磯國際機場大批留學生入境，有些人關進「小黑屋」 。（小周提供）

近幾年中美關係日益複雜，不僅赴美旅遊變得愈加困難，就連留學生 赴美求學之路也頻遭險阻，許多敏感專業的留學生在申請學生簽證 時遭遇行政審核，苦等通過後在入境美國時更是被關進「小黑屋」盤查。

留學生小周前年成功拿到了南加大 計算機工程專業研究生錄取通知書，當他去大使館申請學生簽證時卻不幸遭到了行政審核。他表示，當時覺得名校夢還沒有開始就要破滅了，學校方面又無法提供幫助，所幸苦等幾個月後，簽證還是成功下來了。小周來美後和自己的同學交談後發現，這種行政審核竟是普遍現象。一圈詢問下來，他表示，「類似於他這種的敏感專業，在南加大竟有九成同學簽證時都遭遇過行政審核。」

簽證被審核的直接影響就是有效期只有一年，通常來講學生簽證的有效期都是五年，而小周的研究生專業正常需要就讀兩年，這等於說如果這期間要回國，只要過了有效期，小周必須重新去大使館簽證。小周和同學原本春假計畫去墨西哥坎昆玩，但是簽證過期的原因無奈放棄，並表示目前不太敢回國探親，萬一簽證麻煩恐耽誤學業。

海關刁難 嚴查錄取通知書

小周成功拿到簽證後，本以為赴美之路終於暢通，誰知入境洛杉磯機場時又遭到了海關的刁難。海關當時詢問小周是否曾在美國上過學，小周回答曾在柏克萊加大參加過夏季遊學項目。海關二話沒說就讓他進了「小黑屋」，這讓他一頭霧水，也不知道哪裡出了問題。

「小黑屋」指的是入境時的二次審查室，根據小周回憶，這個區域有點像DMV的辦證大廳，有七八個窗口，被審查的人都坐在長凳上等待，護照全部被放在了牆上，氛圍十分嚴肅，旁邊還有安保人員，全程不能玩手機，當時有人玩手機還跟安保人員吵了起來，因為校友在機場大廳等著接機，期間他只能偷偷使用了手機告知校友自己的情況。

小周表示，工作人員並不是按照順序拿護照，而是隨機在牆上取下護照，小周在這個壓抑的氛圍下苦等了兩三個小時終於輪到自己。對方詢問了小周就讀的學校，並要求他出示錄取通知書，但卻因為其可以造假質疑真實性，需要他再出示學校發的郵件。但由於之前小周一直和中介溝通，郵件一時半會打不開，詢問工作人員能否打電話卻遭到了拒絕，幾番折騰下，對方看小周態度還算誠懇，勉強將他放走了。

「中國人一定會帶吃的」

小周的好友小王是南加大電氣工程專業的留學生，除了簽證也被行政審核外，她的兩次入境經歷也不算太平。第一次發生在去年，當時小王與兩位同學一起入境，在機場行李安檢處遭到了一位印度裔人員盤查，詢問他們是否帶有違禁品？當時一名男生被快速放行了，但這名安檢人員卻對兩位女生百般刁難，並表示「中國人一定會帶吃的」。兩位女生在檢查行李後，被檢查出一包檸檬乾片，安檢人員要求他們上交護照做記錄，之後才放行。

去年底小周和小王結伴回國後返程，從西雅圖入境，兩人並沒有同時過關，小周這次順利通過，但小王卻遭到了海關阻攔，對方上來就直接問「你這次有沒有帶水果」。小王經過上次的教訓這次對行李格外小心，但卻在學校的I-20上出了問題，海關表示校方沒有在I-20上簽字，因此被關進了「小黑屋」。好在這次由於到達時間在早上8時，「小黑屋」並沒有出現排隊現象，工作人員只是提醒她下次要注意回國前要校方在I-20簽字，並熱心的詢問小王是否知道如何轉機，並將她送了出去。

讓小王感到滑稽的是，雖然兩個工作人員態度截然相反，但是小王期間和對方講英文，兩人竟都是華人，主動和她用中文溝通。而在等待小王的過程中，小周由於著急上廁所忙中出錯，把自己的行李給弄丟了。