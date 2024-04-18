敏感科系陸生簽證效期短？通關頻入小黑屋遭審核
近幾年中美關係日益複雜，不僅赴美旅遊變得愈加困難，就連留學生赴美求學之路也頻遭險阻，許多敏感專業的留學生在申請學生簽證時遭遇行政審核，苦等通過後在入境美國時更是被關進「小黑屋」盤查。
留學生小周前年成功拿到了南加大計算機工程專業研究生錄取通知書，當他去大使館申請學生簽證時卻不幸遭到了行政審核。他表示，當時覺得名校夢還沒有開始就要破滅了，學校方面又無法提供幫助，所幸苦等幾個月後，簽證還是成功下來了。小周來美後和自己的同學交談後發現，這種行政審核竟是普遍現象。一圈詢問下來，他表示，「類似於他這種的敏感專業，在南加大竟有九成同學簽證時都遭遇過行政審核。」
簽證被審核的直接影響就是有效期只有一年，通常來講學生簽證的有效期都是五年，而小周的研究生專業正常需要就讀兩年，這等於說如果這期間要回國，只要過了有效期，小周必須重新去大使館簽證。小周和同學原本春假計畫去墨西哥坎昆玩，但是簽證過期的原因無奈放棄，並表示目前不太敢回國探親，萬一簽證麻煩恐耽誤學業。
海關刁難 嚴查錄取通知書
小周成功拿到簽證後，本以為赴美之路終於暢通，誰知入境洛杉磯機場時又遭到了海關的刁難。海關當時詢問小周是否曾在美國上過學，小周回答曾在柏克萊加大參加過夏季遊學項目。海關二話沒說就讓他進了「小黑屋」，這讓他一頭霧水，也不知道哪裡出了問題。
「小黑屋」指的是入境時的二次審查室，根據小周回憶，這個區域有點像DMV的辦證大廳，有七八個窗口，被審查的人都坐在長凳上等待，護照全部被放在了牆上，氛圍十分嚴肅，旁邊還有安保人員，全程不能玩手機，當時有人玩手機還跟安保人員吵了起來，因為校友在機場大廳等著接機，期間他只能偷偷使用了手機告知校友自己的情況。
小周表示，工作人員並不是按照順序拿護照，而是隨機在牆上取下護照，小周在這個壓抑的氛圍下苦等了兩三個小時終於輪到自己。對方詢問了小周就讀的學校，並要求他出示錄取通知書，但卻因為其可以造假質疑真實性，需要他再出示學校發的郵件。但由於之前小周一直和中介溝通，郵件一時半會打不開，詢問工作人員能否打電話卻遭到了拒絕，幾番折騰下，對方看小周態度還算誠懇，勉強將他放走了。
「中國人一定會帶吃的」
小周的好友小王是南加大電氣工程專業的留學生，除了簽證也被行政審核外，她的兩次入境經歷也不算太平。第一次發生在去年，當時小王與兩位同學一起入境，在機場行李安檢處遭到了一位印度裔人員盤查，詢問他們是否帶有違禁品？當時一名男生被快速放行了，但這名安檢人員卻對兩位女生百般刁難，並表示「中國人一定會帶吃的」。兩位女生在檢查行李後，被檢查出一包檸檬乾片，安檢人員要求他們上交護照做記錄，之後才放行。
去年底小周和小王結伴回國後返程，從西雅圖入境，兩人並沒有同時過關，小周這次順利通過，但小王卻遭到了海關阻攔，對方上來就直接問「你這次有沒有帶水果」。小王經過上次的教訓這次對行李格外小心，但卻在學校的I-20上出了問題，海關表示校方沒有在I-20上簽字，因此被關進了「小黑屋」。好在這次由於到達時間在早上8時，「小黑屋」並沒有出現排隊現象，工作人員只是提醒她下次要注意回國前要校方在I-20簽字，並熱心的詢問小王是否知道如何轉機，並將她送了出去。
讓小王感到滑稽的是，雖然兩個工作人員態度截然相反，但是小王期間和對方講英文，兩人竟都是華人，主動和她用中文溝通。而在等待小王的過程中，小周由於著急上廁所忙中出錯，把自己的行李給弄丟了。
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