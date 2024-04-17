蒙市華婦 遭警跟車登門查毒

蒙特利公園市警員（左）日前進入華人住家搜查芬太尼。（受訪者提供）

芬太尼的危害和在南加 社區造成的死亡案例，得到愈來愈多的公眾關注，警方打擊芬太尼運輸交易的行動，也從未懈怠。近日，根據生活在洛縣的華人 居民反應，有經歷和目睹警方的突襲搜查，並獲悉警方正在追查從中國走私到南加的芬太尼毒品 。

居住在蒙特利公園市的李女士表示，3月底某天中午她駕車回家時，發現有警車尾隨，等她車開到家門口時，警察下車攔住了她。李女士幾乎不會英語，只能找到同住的親戚用西班牙語與警察溝通，得知警方要求對房屋進行搜查，因為接到舉報表明此處可能藏有芬太尼毒品。李女士身正不怕影子斜，立即答應了警方的搜查，隨後警方要求房屋內所有人撤離，在屋外靠牆站立。

生活在蒙市的華人居民突遭警方搜查，表示其住宅可能藏有芬太尼。（受訪者提供）

李女士家後院有建ADU（附屬居住單位），提供給華人租客，警方到ADU和租客小林進行簡短溝通後，並未提出對ADU進行搜查的要求。租客小林表示，突然看到警察敲門感到有些驚訝，以為房東家出了什麼事，警察告訴小林他們在搜查從中國運輸過來的芬太尼。小林指出，聽聞這樣的消息讓她有些擔憂，生怕房東真的是販毒人員，並將自己也置於險境。

警方在屋內搜查約半個小時後表示並未發現可疑物品，並和李女士和小林表明是「一場誤會」，隨後離開現場。李女士和小林因此都放下心來，並表示儘管搜查來得很突然，但支持警方為打擊毒品做出的努力。儘管在這次搜查中警方並未出示授權令，但因為有李女士的口頭許可，也是合法的搜查。

南加華人律師鄧洪指出，他所受理的芬太尼相關案件在不斷增加，因為芬太尼的獲取變得愈來愈容易，且芬太尼的製作成本較低。鄧洪表示，目前芬太尼的走私模式是從中國進口原材料，然後在墨西哥進行大規模加工生產，最後走私到美國。鄧律師還指出，其受理的案件多為青少年服用芬太尼，大多原因是精神壓力大，其後果往往是致命性的。鄧律師建議華人家長多加關心孩子的精神健康，避免誤入歧途。

從中國走私芬太尼到美國這一現象，引起中美政府的超高關注，根據法新社報導，美國總統拜登和中國國家主席習近平去年11月會談時，同意在芬太尼防制方面共同合作。今年2月，美國代表團在中國就芬太尼流通問題舉行首次會議，美國高層官員在北京會談後表示，美方已見中國在管制芬太尼方面採取重要行動，但仍然不夠，他同時指出，美中摩擦可能會破壞已有的進展。

記者聯繫蒙市警局和洛杉磯市警局，想獲得關於「從中國走私芬太尼到南加州的案例是否在增加」的訊息，但截至發稿，仍未得到回覆。